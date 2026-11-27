CASALE MONFERRATO – È morto a 94 anni Vanni Giachino, presidente di Editrice Monferrato, la società che pubblica il bisettimanale Il Monferrato. L’editore si è spento nella notte tra il 25 e il 26 novembre nella sua casa di Casale Monferrato.

Il rosario e il funerale si terranno a Villanova Monferrato, paese d’origine della famiglia. Il giornale della sua casa editrice, che ha annunciato la scomparsa e le esequie, ne ha ricordato la carriera nell’informazione e nella pubblicità.

Dalla pubblicità all’editoria locale

Nato in Argentina il 10 agosto 1932, Giachino si era trasferito giovanissimo a Villanova Monferrato. Dopo il diploma aveva fondato la concessionaria di pubblicità Pubblitalia, prima di intraprendere l’esperienza nel giornale.

Al Monferrato aveva contribuito alla trasformazione organizzativa e tecnologica dell’impresa editoriale. Il suo impegno aveva avuto anche una dimensione nazionale: era stato presidente della Fipeg, la Federazione italiana piccoli editori di giornali. Nel 2022 aveva ricevuto un riconoscimento per i 40 anni di giornalismo.

Accanto all’editoria, aveva coltivato l’interesse per il paesaggio e la promozione del territorio, proponendo la rassegna Camminare il Monferrato. Nel 2012 Villanova Monferrato gli aveva attribuito un riconoscimento per il contributo alla cultura e all’identità territoriale attraverso le sue pubblicazioni.

Il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale, ricordando il contributo di Giachino alla crescita dell’editoria e dell’imprenditoria locale.

Rosario e funerale a Villanova Monferrato

Il rosario è previsto venerdì 27 novembre alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Villanova Monferrato. Nella stessa chiesa il funerale sarà celebrato sabato 28 novembre alle 10.30.

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