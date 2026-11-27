TORINO – Dopo il Campus Einaudi, Palazzo Nuovo e il Dipartimento di Fisica, la mobilitazione studentesca arriva anche al Politecnico di Torino. Il collettivo studentesco Ohm ha annunciato l’occupazione di un plesso dell’ateneo in corso Castelfidardo, contestando la collaborazione tra il Politecnico e MBDA, il consorzio europeo specializzato nella produzione di missili.

Gli studenti hanno convocato una conferenza stampa per venerdì 27 novembre alle 9.30, davanti all’edificio occupato, per illustrare le ragioni della protesta e le richieste rivolte alla governance dell’università.

La protesta contro l’accordo tra Politecnico e MBDA

Al centro della mobilitazione c’è l’accordo quadro di collaborazione con MBDA, società attiva nel settore della produzione di sistemi missilistici e della difesa. Il collettivo Ohm contesta da mesi le scelte dell’ateneo in materia di ricerca bellica e accusa i vertici universitari di non aver tenuto conto del dissenso espresso da una parte della comunità studentesca.

Nel comunicato che annuncia l’occupazione, gli studenti ricostruiscono quanto avvenuto durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre. Secondo la loro versione, la proposta di collaborazione con MBDA sarebbe stata inizialmente respinta attraverso una votazione, ma il rettore avrebbe successivamente chiesto di ripetere il voto, portando così all’approvazione dell’accordo.

Il collettivo sottolinea inoltre il ruolo di MBDA nella produzione europea di missili e contesta i rapporti dell’azienda con Israele.

«Il tempo delle timorose mobilitazioni è finito! Per questo abbiamo deciso di riappropriarci di uno spazio che è nostro di diritto», scrive Ohm, annunciando l’occupazione come forma di protesta contro le scelte dell’ateneo.

Le richieste degli studenti

La mobilitazione non riguarda soltanto l’accordo con MBDA. Nel documento diffuso dal collettivo sono contenute diverse richieste rivolte alla governance del Politecnico.

Tra i punti principali figurano:

– la rescissione dell’accordo quadro di collaborazione con MBDA;

– l’esclusione dalla didattica di tutti i progetti con potenziale applicazione militare;

– la realizzazione di più studentati pubblici.

L’occupazione si inserisce in un clima di crescente mobilitazione negli atenei torinesi, dopo le iniziative che nelle ultime settimane hanno interessato il Campus Einaudi, Palazzo Nuovo e il Dipartimento di Fisica.

La posizione del Politecnico: «Ripristinare la piena legalità»

Il Politecnico di Torino ha risposto all’occupazione con un comunicato ufficiale, nel quale non entra direttamente nel merito delle contestazioni relative all’accordo con MBDA, ma condanna le modalità della protesta.

L’ateneo ricorda di aver sempre garantito la possibilità di organizzare assemblee, promuovere discussioni e manifestare dissenso, precisando però che questi diritti non possono essere esercitati sottraendo spazi agli altri studenti.

In particolare, secondo il Politecnico, l’occupazione di quattro aule impedisce a studenti e studentesse di accedere regolarmente alle attività didattiche programmate.

«Tale situazione è inaccettabile perché viola i principi di convivenza della nostra comunità e il rispetto dei diritti altrui», si legge nella nota.

L’università conclude chiedendo alle istituzioni di intervenire per «il ripristino delle condizioni di piena legalità», definito una priorità assoluta e inderogabile per l’ateneo.

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