CAPRIATA D’ORBA – Viola i domiciliari ma viene scoperto poco dopo.

Un 25enne sottoposto alla detenzione presso la propria abitazione a Capriata d’Orba (AL), decide di allontanarsi senza giustificato motivo. Poco dopo avere lasciato l’appartamento, una pattuglia dei Carabinieri suona al campanello per i consueti servizi di controllo delle persone sottoposte ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria: del giovane non c’è traccia e dalle informazioni raccolte risulta essere uscito.

Scattano le ricerche, con particolare attenzione al Vercellese, dove il 25enne risiedeva in precedenza e dove ha riportato la condanna per cui è sottoposto agli arresti domiciliari. Passano appena un paio d’ore e i carabinieri lo intercettano. Fermato, il giovane non fornisce alcuna giustificazione e viene riaccompagnato a casa.

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