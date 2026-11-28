TORINO – Striscioni di protesta sono stati affissi ieri nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino e del Filadelfia da un gruppo di tifosi del Torino, in solidarietà ai lavoratori Fiorentini Alimentari. Gli autori del gesto si schierano contro l’accordo del Torino FC con la società Fiorentini, che secondo i promotori pagherebbe bassi salari ai propri operai. «Cairo, i tuoi affari la nostra vergogna. Boicotta Fiorentini» recita uno degli striscioni.

Di seguito il testo della locandina che è stata diffusa:

«CAIRO-FIORENTINI: partnership tra “braccini”

Chi ama il Toro ama Torino, e chi ama Torino rispetta chi questa città la abita tra sacrifici e sudore.

Questo è il caso degli operai della Fiorentini Alimentari, che da mesi chiedono rispetto per il sudore versato sulle linee di produzione.

Il Torino FC, ha da poco avviato una partnership proprio con la Fiorentini Alimentari (Trofarello) i cui lavoratori e lavoratrici chiedono da tempo il passaggio dal contratto Multiservizi al legittimo contratto Alimentare.

Parliamo di circa 400 euro al mese di differenza: per queste famiglie, che già faticano ad arrivare a fine mese e perfino a pagare i mezzi per arrivare allo stabilimento, cambierebbe tutto.

L’azienda ha però risposto negativamente, reprimendo chi rivendica questo diritto.

Chiediamo a Urbano Cairo di fare pressione sul nuovo partner affinché applichi il contratto legittimo nel suo stabilimento di Trofarello, pena la rescissione dell’accordo di partnership.

Chiediamo al Popolo Granata di sostenere questa richiesta facendola girare il più possibile. Nel nome dei valori di solidarietà e lotta alle ingiustizie “del più forte contro il più debole” che la maglia Granata da sempre rappresenta.

STOP ALLA PARTNERSHIP CON FIORENTINI ALIMENTARI FINO ALL’APPLICAZIONE DEL GIUSTO CONTRATTO».