CHIVASSO – Un uomo ha contattato i Carabinieri denunciando il presunto rapimento del figlio di 6 anni che non riusciva più a trovare. Fin dai primi istanti, tuttavia, il racconto del padre è apparso frammentario e poco attendibile, causato da un evidente stato confusionale. L’uomo non riusciva a fornire dettagli utili ai militari, arrivando ad ammettere di non ricordare dove avesse lasciato il bambino.

Il ritrovamento a Torrazza Piemonte

Avviate immediatamente le verifiche, i militari dell’Arma sono riusciti in breve tempo a ricostruire gli spostamenti dell’uomo e a rintracciare il piccolo. Il bambino non era mai stato né rapito né smarrito e si trovava in perfetto stato di salute a Torrazza Piemonte, intento a giocare a casa di un amichetto dove lo stesso padre lo aveva accompagnato poco prima, dimenticandosene completamente.

Rientrato l’allarme, il bimbo è stato poi riaffidato alla madre, che al momento dell’accaduto si trovava al lavoro.

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