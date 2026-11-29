TORINO – Giunta in piazza Vittorio Veneto dopo aver attraversato il centro per l’ottavo sabato consecutivo di mobilitazione a sostegno della Palestina, contro la guerra e il carovita, una parte dei circa 700 manifestanti ha deviato verso il Lungopo, facendo irruzione nell’ex bocciofila S.I.S. di viale Michelotti 21/A, a pochi passi dal ponte Regina Margherita.

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La rivendicazione dei collettivi

Tra fumogeni, musica e applausi, l’occupazione è stata rivendicata da Torino è Contro il Riarmo, dalle assemblee studentesche protagoniste delle recenti proteste universitarie e dagli autonomi di Askatasuna, che tornano così a prendersi uno spazio stabile in città a quasi dodici mesi dallo sgombero della storica sede di corso Regina Margherita, avvenuto lo scorso 18 dicembre. «Tutti i sabati non basta più, dove chiudono gli spazi noi li riapriamo», hanno dichiarato i movimenti in una nota congiunta, lanciando immediatamente una serata inaugurale con concerti e momenti di confronto.

La reazione dei partiti di opposizione

Il blitz ha provocato un’immediata levata di scudi da parte del centrodestra torinese e piemontese, compatto nel chiedere lo sgombero immediato dell’immobile. Infatti il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone e la deputata Augusta Montaruli chiedono di agire subito per impedire che l’occupazione si strutturi e di interrompere qualsiasi apertura istituzionale verso gli antagonisti. Ancora più duro Enrico Forzese (Futuro Nazionale), che parla di «Aska2» attaccando tanto il centrosinistra quanto il centrodestra moderato. Anche il ministro Paolo Zangrillo, insieme ai segretari Roberto Rosso e Marco Fontana, richiama direttamente il sindaco Stefano Lo Russo al rispetto delle regole, chiedendo di fermare sul nascere «una nuova stagione di legittimazione delle occupazioni abusive».

Sul fronte territoriale è infine intervenuto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, ricordando che per la struttura di viale Michelotti è già avviato un avviso pubblico destinato a rilanciare le attività sociali per gli anziani del quartiere e auspicando che l’immobile torni al più presto nella piena disponibilità pubblica.

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