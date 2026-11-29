AlessandriaCronaca
Due sorelle di Alessandria investite a Desenzano del Garda: la minore in gravi condizioni
Le due si trovavano sul lago di Garda per una celebrazione famigliare
DESENZANO DEL GARDA – Restano gravissime le condizioni della ragazza di 15 anni, residente in provincia di Alessandria, investita nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Desenzano del Garda, nel Bresciano.
La giovane è tuttora ricoverata in ospedale in un quadro clinico critico.
La dinamica dell’incidente e le condizioni della sorella
Al momento dell’impatto, la quindicenne stava attraversando insieme alla sorella maggiore, di 25 anni, quando entrambe sono state travolte da un’auto. Le due ragazze si trovavano nella località sul lago di Garda per partecipare al compleanno della nonna.
Mentre le condizioni della più giovane erano apparse disperate fin dall’arrivo dei primi soccorsi, la sorella venticinquenne ha fortunatamente riportato soltanto ferite lievi.
Il conducente della vettura è stato sottoposto all’alcoltest, risultando negativo.
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