VILLAFRANCA PIEMONTE – Non si tratta di un asilo nido, ma di un progetto educativo integrato pensato per accompagnare la crescita dei più giovani lungo tutto il percorso scolastico, dai 3 mesi fino ai 14 anni di età. È stato inaugurato questa mattina a Villafranca Piemonte, nel Torinese, il nuovo Polo dell’Infanzia, una struttura che introduce sul territorio un modello didattico continuo e ancora raro nel panorama regionale.

Cos’è il nuovo Polo e perché nasce?

A differenza dei tradizionali servizi per la prima infanzia, il nuovo polo nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un punto di riferimento unico e coerente che abbraccia l’intera fascia dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di primo grado. Una scelta strategica che punta a rafforzare l’attrattività dei piccoli centri, contrastando concretamente la denatalità e lo spopolamento attraverso servizi educativi accessibili e di alto livello, capaci di semplificare la quotidianità dei genitori e sostenere la crescita delle nuove generazioni direttamente sul territorio.

«Un modello che guarda al futuro»

Al taglio del nastro ha preso parte anche Daniela Cameroni, assessora all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, che ha sottolineato il valore dell’opera per l’intera comunità locale:

«Un Comune che investe sull’infanzia è un Comune che ha il coraggio di guardare al futuro. A Villafranca Piemonte si è scelto di costruire un modello educativo capace di accompagnare i nostri ragazzi dai 3 mesi ai 14 anni, una realtà ancora rara che rappresenta un grande valore aggiunto per il territorio».

Nel suo intervento l’assessora ha ribadito come la qualità dei servizi scolastici sia la prima leva per sostenere la tenuta sociale dei Comuni più piccoli: «Se vogliamo davvero contrastare la denatalità e lo spopolamento, dobbiamo mettere le famiglie nelle condizioni di crescere i propri figli potendo contare su servizi educativi di qualità». Cameroni ha infine rivolto un plauso al sindaco, all’amministrazione comunale, al Consiglio regionale e al Governo, definendo il risultato raggiunto «un esempio concreto della politica in cui credo: quella in cui le istituzioni lavorano gomito a gomito per trasformare le risorse disponibili in opere concrete».

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