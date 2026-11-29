BORGARO – Tardo pomeriggio di disagi per gli automobilisti lungo la Tangenziale Nord di Torino, dove intorno alle 18 di oggi, domenica 29 novembre, un’autovettura e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in uno scontro nel tratto compreso tra lo svincolo del raccordo Torino-Caselle e l’uscita di Borgaro, sulla carreggiata in direzione Piacenza.

Il bilancio ammonta a due persone ferite, accompagnate poi all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni che fortunatamente non destano particolare preoccupazione.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di disporne il trasferimento al pronto soccorso del nosocomio torinese per gli accertamenti del caso. Per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto hanno operato le pattuglie della Polizia Stradale di Torino-Settimo, al lavoro per effettuare i rilievi tecnici.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione stradale, complice la fascia oraria di rientro domenicale: durante le operazioni di soccorso e le attività di gestione e messa in sicurezza della carreggiata affidate agli ausiliari ITP, il traffico ha subito forti rallentamenti con code lungo l’arteria in direzione Piacenza.

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