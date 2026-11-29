CHIERI – Battuta d’arresto inattesa davanti al pubblico di casa per la Reale Mutua Fenera Chieri, che nella sfida di Serie A1 femminile disputata oggi, domenica 29 novembre, cede per 1-3 al PalaFenera contro la ChorusLife Bergamo. Una prestazione al di sotto delle aspettative della vigilia per le biancoblù, costrette ad arrendersi di fronte alla maggiore determinazione delle ospiti lombarde.

Bergamo è infatti riuscita a far saltare il fattore campo con una prova di carattere e qualità, portando a casa una vittoria pesante e tre punti preziosi anche in ottica Coppa Italia. Per Chieri resta invece l’amaro in bocca per un’occasione mancata tra le mura amiche, da archiviare rapidamente per riprendere subito il proprio cammino in campionato.

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