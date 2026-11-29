SportTorino
Serie A2, Livorno passa al Pala Gianni Asti: Reale Mutua Torino battuta 59-75
TORINO – Niente da fare per la Reale Mutua Basket Torino, che nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, cede il passo alla capolista Libertas Livorno davanti al pubblico del Pala Gianni Asti.
Nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A2 Old Wild West, gli amaranto hanno avuto decisamente la meglio imponendosi con un netto 59-75.
Contro la prima della classe (che consolida così il primato in classifica salendo a undici vittorie in dodici gare) i gialloblù di coach Paolo Moretti non sono riusciti a bissare il successo ottenuto nel recupero di martedì contro Caserta.
Si chiude così con uno stop il ciclo di tre impegni casalinghi ravvicinati per Torino, che resta comunque nella zona medio-alta della graduatoria con un bilancio di sette vittorie e cinque sconfitte.
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