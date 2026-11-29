TORINO – Si chiude con un bilancio da primato la FIAT Torino City Marathon 2026, che nel corso del fine settimana ha portato sulle strade del capoluogo piemontese circa 12.000 partecipanti complessivi (di cui il 40% provenienti dall’estero).

Oltre 9.000 runner hanno preso il via questa mattina da piazza Vittorio Veneto tra maratona e mezza maratona, affiancati dai circa 3.000 iscritti che ieri, sabato 28 novembre, hanno animato la FIAT Torino City Run al Parco del Valentino, permettendo di consegnare un assegno da 20.000 euro alla Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca dell’Istituto di Candiolo.

I vincitori

Sulla distanza regina dei 42,195 km il successo maschile si è deciso in una volata serratissima: a imporsi è stato l’etiope Wubshet Demisse Yote in 2h12’28”, davanti a due azzurri all’esordio assoluto in maratona, Daniele Farronato (2h12’32”, vincitore anche del Gran Premio La Stampa) e Giovanni Susca (2h12’36”).

«Alla vigilia avrei firmato per questo tempo alla mia prima maratona, ora qualche rimpianto c’è perché qui vinse il mio allenatore Ruggero Pertile, ma tornerò per fare meglio», ha commentato Farronato al traguardo.

Grande emozione anche per Susca, pugliese residente a Torino: «Mercoledì mi sono laureato in Ingegneria al Politecnico e oggi sono salito sul podio: in pochi giorni questa città mi ha reso ingegnere e maratoneta».

In campo femminile trionfo della keniana Viola Jelagat Yator in 2h31’12”, seguita al fotofinish dalle etiopi Biruk Tamire Kiya e Kassaye Agimas Wubu (entrambe in 2h32’15”); quinta e prima delle italiane Barbara Bressi in 2h42’26”.

Nella mezza maratona vittorie invece per Mattia Grifa (1h06’31”) e per l’etiope Salome Chepchumba Masobo (1h13’20”). Applausi infine per il debutto sui 42 km dell’olimpionico dei 400 metri Davide Re, diventato papà appena tre giorni fa, che ha chiuso in 3h25’41”: «Ho centrato l’obiettivo di stare sotto le tre ore e mezza e in corso Moncalieri ho incrociato mia moglie e mia figlia Olimpia».

Appuntamento al 7 novembre 2027

Archiviata l’edizione 2026, gli organizzatori hanno già ufficializzato la data del prossimo anno: la FIAT Torino City Marathon 2027 si correrà domenica 7 novembre 2027. «Da domani inizieremo a lavorare sulla prossima edizione — ha dichiarato Luca Vergnano del comitato organizzatore —. Negli ultimi anni siamo cresciuti in modo esponenziale e continueremo a curare ogni dettaglio per migliorare ulteriormente», inserendo la corsa nel calendario dei grandi appuntamenti cittadini del 2027.

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