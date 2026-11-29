TORINO – È ricoverata all’ospedale Maria Vittoria di Torino una donna di 53 anni che ha riportato pesanti lesioni interne dopo aver ingerito, per un grave errore di servizio, del detergente per lavastoviglie al posto del consueto bicchierino d’acqua.

La dinamica

L’episodio risale alla giornata di mercoledì 25 novembre in un esercizio pubblico della città e, secondo quanto ricostruito, la cliente aveva ordinato un caffè accompagnato da un bicchiere d’acqua: il dipendente dietro il bancone le ha però versato un liquido trasparente e inodore che si è rivelato essere un potente prodotto corrosivo per la pulizia delle stoviglie, precedentemente travasato all’interno di una comune bottiglia d’acqua.

Ingerito il liquido, la donna ha accusato immediatamente fortissimi dolori ed è stata trasportata d’urgenza al Maria Vittoria, dove i medici hanno riscontrato seri danni al cavo orale, all’esofago e allo stomaco.

L’azione legale della cliente

Il barista ha subito ammesso la propria disattenzione, ma l’accaduto apre ora un doppio fronte di responsabilità. Sia il dipendente sia il titolare del locale rischiano infatti di rispondere di lesioni colpose: il primo per aver servito la sostanza senza accorgersene, il secondo per non aver garantito il rispetto delle norme di sicurezza che impongono di conservare i prodotti chimici esclusivamente in contenitori originali o ben riconoscibili.

Nel frattempo, il legale incaricato dalla donna ha già inviato una formale diffida al bar per avviare la richiesta di risarcimento danni, riservandosi di depositare la denuncia penale non appena saranno acquisiti i referti medici definitivi sull’entità delle lesioni.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese