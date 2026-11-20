TORINO – C’è una donna dietro uno dei luoghi culturali più conosciuti di Torino: il Museo Nazionale del Cinema della Mole Antonelliana. Si chiamava Maria Adriana Prolo ed è stata una storica, ricercatrice e collezionista che ha dedicato gran parte della propria vita a salvare la memoria della settima arte. Grazie alla sua intuizione, alla sua determinazione e a un lavoro di ricerca durato decenni, Torino ha potuto costruire una delle più importanti raccolte dedicate alla storia del cinema.

Nata il 20 maggio 1908 a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, e morta il 20 febbraio 1991 nello stesso paese, Prolo è stata una figura fondamentale per la storia culturale piemontese e per la conservazione del patrimonio cinematografico italiano.

Dagli studi storici alla scoperta del cinema

Maria Adriana Prolo cresce in una famiglia borghese con forti interessi culturali. Fin da giovane coltiva diverse passioni: ama la poesia, studia musica e si dedica alle ricerche storiche. Si laurea in materie letterarie a Torino e inizia a lavorare alla Biblioteca Reale del capoluogo piemontese.

Inizialmente i suoi interessi scientifici riguardano soprattutto la storia del Risorgimento, la cultura piemontese e il ruolo delle donne nella storia letteraria. Frequenta corsi di biblioteconomia, archivistica e paleografia, acquisendo quelle competenze che diventeranno decisive anche per il suo successivo lavoro sul cinema.

La svolta arriva nel 1938. Mentre sta conducendo una ricerca sulla letteratura piemontese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, Prolo si imbatte nelle riviste dedicate al cinema muto conservate alla Biblioteca Nazionale di Torino.

Quella scoperta cambia il percorso dei suoi studi. Si rende conto dell’importanza che Torino ha avuto nella nascita dell’industria cinematografica italiana e decide di approfondire un settore che, all’epoca, non gode ancora della considerazione riservata alle altre forme d’arte.

Nel 1938 pubblica sulla rivista specializzata Bianco e Nero l’articolo Torino cinematografica prima e durante la guerra, dedicato alle case di produzione e alle pubblicazioni cinematografiche della città.

La signorina del cinematografo e le ricerche al Balon

Prolo non si limita a studiare i documenti. Comincia anche a raccogliere tutto ciò che può testimoniare la storia del cinema: fotografie, manifesti, locandine, pellicole, apparecchiature, materiali pubblicitari e oggetti legati alle prime produzioni cinematografiche.

Una parte importante di questa attività si svolge nei mercatini dell’usato torinesi, in particolare al Balon e a Porta Palazzo. Ogni sabato mattina va alla ricerca di materiali che rischiano di essere dimenticati, dispersi o distrutti.

Gli antiquari cominciano a riconoscerla e la soprannominano «la signorina del cinematografo», perché sanno ormai quali oggetti sta cercando.

Il suo metodo è quello di una ricercatrice rigorosa: non colleziona semplicemente oggetti curiosi, ma cerca di ricostruire attraverso documenti e testimonianze la storia di un’intera industria culturale. Entra in contatto con protagonisti del cinema muto italiano, tra cui Giovanni Pastrone e Arrigo Frusta, raccogliendo direttamente i loro racconti e i materiali in loro possesso.

Da questo lavoro nasce anche il volume Storia del cinema muto italiano, pubblicato nel 1951, una delle prime opere importanti di storiografia cinematografica in Italia.

L’intuizione del 1941: «Pensato il Museo»

La data che segna simbolicamente la nascita del progetto è l’8 giugno 1941. Quel giorno Maria Adriana Prolo annota sul proprio diario cinque parole: «Pensato il Museo».

È l’inizio del progetto che porterà alla nascita del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Prolo comincia a raccogliere fondi tra amici e conoscenti per ampliare la collezione e ottiene dal Comune di Torino uno spazio al secondo piano della Mole Antonelliana, dove custodire i primi materiali. La collocazione si rivela importante anche durante la Seconda guerra mondiale, perché consente di proteggere le raccolte dai bombardamenti che colpiscono la città.

Il progetto richiede però tempo, risorse e una lunga attività di sensibilizzazione delle istituzioni. Nel 1953, grazie all’impegno di Prolo e al sostegno di personalità del mondo culturale e cinematografico, nasce l’Associazione culturale Museo del Cinema.

Il 27 settembre 1958 viene finalmente inaugurata la prima sede aperta al pubblico, a Palazzo Chiablese, nel complesso di Palazzo Reale. Il museo ospita materiali storici, mostre e proiezioni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e gli studiosi della settima arte.

Una collezione straordinaria e un secondo museo in Piemonte

Il lavoro di Maria Adriana Prolo non si ferma all’apertura del museo. Negli anni continua ad ampliare e organizzare le raccolte, con l’obiettivo di conservare non soltanto le pellicole, ma anche tutto ciò che racconta il cinema: la sua tecnologia, la produzione, la promozione e il rapporto con la società.

La collezione costruita grazie alla sua attività arriverà a comprendere migliaia di pellicole, migliaia di oggetti, circa 130 mila fotografie e 200 mila manifesti, un patrimonio di straordinario valore storico e documentario.

Nel 1973 fonda anche il Museo Storico-Etnografico di Romagnano Sesia, insieme all’amica Fernanda Renolfi. Un’altra iniziativa dedicata alla conservazione della memoria, questa volta legata alla vita quotidiana, alle tradizioni e alla storia del territorio valsesiano.

Il suo impegno viene riconosciuto anche a livello internazionale. Nel 1974 riceve la Medaglia d’Oro per l’attività svolta a favore del cinema italiano dal Centro studi di cultura cinematografica di Roma. Nel 1988 viene nominata Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese, riconoscimento assegnato per la prima volta a un’italiana.

Il Museo del Cinema alla Mole Antonelliana, il sogno realizzato dopo la sua morte

Maria Adriana Prolo muore il 20 febbraio 1991 a Romagnano Sesia, a 82 anni. Non riuscirà a vedere il museo trasferito nella sede che oggi lo identifica in tutto il mondo.

Nel 1992 nasce la Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema, che raccoglie la sua eredità culturale e prosegue il lavoro di conservazione e valorizzazione delle collezioni.

Il 20 luglio 2000 il Museo Nazionale del Cinema viene inaugurato nella sua sede definitiva all’interno della Mole Antonelliana, uno degli edifici simbolo di Torino.

Oggi il museo è una delle istituzioni culturali più rappresentative della città e permette a visitatori e appassionati di ripercorrere la storia della settima arte attraverso film, fotografie, manifesti, oggetti e apparecchiature. Un patrimonio che deve molto alla curiosità e alla determinazione di una donna che, quando il cinema muto rischiava di essere dimenticato, intuì quanto fosse importante conservarne la memoria.

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