Martedì 10 giugno 2025, Torino affronterà una giornata dal clima estivo, ma non priva di variazioni: al mattino è prevista una moderata nuvolosità, che lascerà spazio a schiarite ampie nel corso della giornata. Le temperature saranno in progressivo aumento, con picchi che toccheranno i 30°C nel pomeriggio. Ecco il dettaglio delle previsioni meteo per Torino e uno sguardo alle tendenze dei prossimi giorni.

Mattino: cielo coperto e umidità elevata

La mattinata inizierà con nubi diffuse su Torino e una temperatura percepita di circa 20°C. I venti saranno deboli da nord-est (5 km/h) e l’umidità sarà alta, attorno al 79%, rendendo l’aria più pesante e afosa. Nonostante la copertura, non sono previste piogge, ma il cielo resterà grigio fino a metà giornata.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 30°C

Dal primo pomeriggio, il cielo tenderà gradualmente ad aprirsi, portando ampi spazi di sereno. Le temperature saliranno sensibilmente, raggiungendo i 30°C percepiti, con una leggera brezza da est-sud-est (4 km/h). L’umidità scenderà al 49%, favorendo un caldo più secco e sopportabile rispetto al mattino. Condizioni ideali per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto.

Sera: clima caldo ma gradevole, cielo sereno

La serata sarà la fase più piacevole della giornata. Il cielo sarà completamente sereno, con temperature ancora elevate attorno ai 28°C, ma con un’umidità più contenuta (51%) e una ventilazione leggera da nord-est (9 km/h). Un’occasione perfetta per godersi una passeggiata o una cena all’aperto nel centro di Torino.

Tendenza meteo

Dopo le nuvole di martedì mattina, il tempo tornerà pienamente soleggiato nei giorni successivi. Le temperature continueranno a salire fino a 34°C tra giovedì e venerdì, senza piogge all’orizzonte. Un assaggio deciso d’estate che potrebbe protrarsi per tutta la settimana.

