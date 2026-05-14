TORINO – Dopo una breve parentesi più stabile, il tempo torna a peggiorare sul Torinese. La giornata di venerdì 15 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità con l’arrivo di deboli piogge nel pomeriggio, mentre in serata è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite su gran parte della provincia. Secondo le previsioni meteo, saranno circa 6 millimetri le precipitazioni complessive attese nel corso della giornata. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo: la massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima si attesterà sui 10°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 1830 metri. Non sono previste allerte meteo sul territorio torinese.

Mattino: cielo molto nuvoloso e clima fresco su Torino

La giornata inizierà sotto cieli molto nuvolosi o coperti su Torino e sulle aree della pianura piemontese. Il contesto atmosferico resterà inizialmente asciutto, ma con nubi sempre più compatte in arrivo nel corso della mattinata. Le temperature del primo mattino saranno comprese tra i 10 e i 12 gradi, accompagnate da venti moderati di Nordest che contribuiranno a mantenere una sensazione climatica piuttosto fresca.

Pomeriggio: arrivano deboli piogge sparse sul Torinese

Il peggioramento entrerà nel vivo nel corso del pomeriggio, quando l’ingresso di aria più umida favorirà la formazione di deboli precipitazioni sparse su Torino e gran parte della provincia. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente moderati e intermittenti, senza particolari criticità. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti orientali, risultando a tratti tesi da Est-Nordest. La temperatura massima non andrà oltre i 16°C, mantenendosi quindi sotto le medie tipiche delle giornate più miti di maggio.

Sera: schiarite in rapido ritorno sul Piemonte

Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata le precipitazioni tenderanno rapidamente ad attenuarsi, lasciando spazio a un progressivo miglioramento. Su Torino torneranno così cieli sereni o poco nuvolosi, mentre anche la ventilazione inizierà gradualmente a perdere intensità.

Tendenza meteo Torino

Sabato 16 maggio: giornata variabile con alternanza tra schiarite e locali piogge leggere pomeridiane;

giornata variabile con alternanza tra schiarite e locali piogge leggere pomeridiane; Domenica 17 maggio: prevalenza di tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia;

prevalenza di tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia; Lunedì 18 maggio: condizioni in gran parte stabili, con cieli poco nuvolosi o velati.

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