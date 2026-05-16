TORINO – Parte con numeri mai raggiunti prima il Salone Internazionale del Libro di Torino. Nella giornata inaugurale di giovedì, quella del taglio del nastro, la manifestazione ha superato per la prima volta quota 40 mila visitatori, facendo registrare un incremento del 20% rispetto allo stesso giorno dell’edizione 2025.

“Riscontriamo inoltre — fanno sapere dalla fiera — un trend positivo sugli altri due giorni dei quali non sono ancora disponibili i numeri definitivi, che daremo lunedì”.

Grande partecipazione anche agli incontri più attesi. La Sala Oro ha registrato il tutto esaurito per tutti gli appuntamenti in programma, mentre il Romance Pop Up ha fatto segnare il sold out nella giornata di oggi, sabato 16 maggio.

Per far fronte all’afflusso di pubblico, per la prima volta nella storia del Salone è stata aperta completamente la sala dell’Auditorium, comprese galleria, coro, platea e palchi, permettendo così a circa 1.900 persone di assistere alla presentazione di un libro.

Tra gli ospiti che hanno richiamato più pubblico figurano Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère e Alberto Angela. Oltre a Zerocalcare, Dacia Maraini e Bernie Sanders.

Secondo gli organizzatori, emerge anche una nuova tendenza tra i visitatori: “Riscontriamo inoltre un’abitudine crescente del pubblico a prenotare gli appuntamenti e a partecipare su più giorni”.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese