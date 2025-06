Domani, martedì 24 giugno 2025, Torino sarà stretta nella morsa del caldo, con temperature massime percepite fino a 34°C. La giornata si presenterà completamente soleggiata, senza precipitazioni e con tassi di umidità variabili tra il 33% e l’81% a seconda delle ore.

Mattino: clima mite e cielo limpido

La giornata di martedì 24 giugno 2025 inizierà con un clima piacevole: la temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una percepita equivalente e venti deboli da sud-est (3 km/h). Il cielo sarà completamente sereno, e la presenza dell’alta pressione garantirà stabilità atmosferica. L’umidità sarà ancora elevata, attorno all’81%, rendendo l’aria leggermente umida ma ancora sopportabile.

Pomeriggio: il caldo comincia a farsi sentire

Con l’avanzare del pomeriggio, Torino raggiungerà la massima espressione dell’estate: il termometro salirà fino ai 34°C, valore che verrà anche percepito in pieno grazie alla radiazione solare diretta. I venti da sud a 8 km/h contribuiranno a mantenere l’atmosfera asciutta (umidità al 33%), ma non daranno particolare sollievo. Lo zero termico si assesterà oltre i 4600 metri, segnale tipico delle giornate di pieno dominio anticiclonico. Nessun rischio di precipitazioni, cielo limpido e visibilità ottima.

Sera: caldo persistente e lieve aumento dell’umidità

Anche in serata non ci sarà tregua dal caldo: le temperature resteranno attorno ai 33°C, con una percezione ancora elevata a causa dell’umidità in lieve risalita (43%). I venti continueranno a soffiare da sud-sudest, mantenendo condizioni asciutte e cielo sereno. Nonostante l’assenza del sole, il calore accumulato durante il giorno renderà l’atmosfera ancora afosa, specie nelle aree urbane più dense.

Tendenza meteo

Mercoledì 25 giugno : massime fino a 36°C, ancora sole pieno e assenza di piogge. Umidità in lieve calo e temperature minime notturne attorno ai 20°C.

: massime fino a 36°C, ancora sole pieno e assenza di piogge. Umidità in lieve calo e temperature minime notturne attorno ai 20°C. Giovedì 26 giugno : previsto picco di caldo, con massime stimate sui 36°C, mentre l’umidità scenderà sotto il 25% nel pomeriggio.

: previsto picco di caldo, con massime stimate sui 36°C, mentre l’umidità scenderà sotto il 25% nel pomeriggio. Venerdì 27 giugno: la situazione non cambia, con temperature oltre i 35°C e ventilazione da sud-sudest. Anche qui nessun accenno di pioggia.

