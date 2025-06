La giornata di mercoledì 25 giugno 2025 si preannuncia tipicamente estiva per Torino, con temperature elevate e una generale stabilità atmosferica. Il protagonista assoluto sarà il caldo afoso, che accompagnerà i torinesi dall’alba fino a tarda sera.

Mattino: sole pieno e aria calda già dalle prime ore

Il mercoledì torinese inizierà con cieli sereni e limpidi, tipici delle giornate di piena estate. Dalle prime luci dell’alba, il sole dominerà senza ostacoli, facendo rapidamente salire la colonnina di mercurio. Già entro le 9:00, le temperature saranno oltre i 26-27 °C, accompagnate da una lieve ventilazione nord-orientale che offrirà solo una freschissima tregua.

Pomeriggio: afa in aumento e qualche nube innocua

Nel primo pomeriggio si raggiungerà il picco di calore: secondo le stime, le temperature arriveranno fino a 35 °C percepiti, con un indice di umidità in progressivo aumento. Il cielo resterà in prevalenza sereno, ma non mancheranno modeste velature e nubi alte, più che altro decorative, che non porteranno piogge ma segneranno un cambio nel profilo atmosferico rispetto al mattino terso.

Sera: ancora caldo e cieli parzialmente nuvolosi

La serata torinese si preannuncia calda e vagamente opprimente. Dopo il tramonto, le temperature resteranno attestate su valori piuttosto elevati: intorno ai 28-29 °C alle ore 21:00, con un’umidità che supererà il 60%. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nuvolosità stratificata che potrebbe rendere l’orizzonte meno nitido ma non minaccia precipitazioni.

Tendenza meteo

Giovedì 26 : giornata instabile con possibili temporali forti, temperature tra 21 e 33 °C.

: giornata instabile con possibili temporali forti, temperature tra 21 e 33 °C. Venerdì 27 : migliora il tempo, qualche nuvola residua al mattino, poi sole e caldo estivo fino a 35 °C.

: migliora il tempo, qualche nuvola residua al mattino, poi sole e caldo estivo fino a 35 °C. Sabato 28: clima simile a venerdì, cieli a tratti nuvolosi e punte di 36 °C.

