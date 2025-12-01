Torino, previsioni meteo del 2 dicembre 2025
Torino: martedì variabile e asciutto. Da mercoledì arriva la pioggia leggera, giovedì ancora instabile, venerdì invece torna la variabilità.
La giornata di martedì 2 dicembre 2025 a Torino sarà caratterizzata da una fase di variabilità dovuta al transito di infiltrazioni umide che interesseranno gran parte del Piemonte. Nonostante il cielo spesso nuvoloso, non si prevedono fenomeni significativi e la giornata si manterrà asciutta, con un clima mite per la stagione.
Mattino: nubi irregolari e clima fresco
Il martedì torinese inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto di stabilità atmosferica. Le temperature minime si attesteranno sui 5°C, valori in linea con l’inizio di dicembre. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest, portando aria leggermente più umida ma senza particolari effetti sul tempo.
Pomeriggio: parziali aperture e massime fino a 11°C
Nel pomeriggio si potranno verificare alcuni rasserenamenti, soprattutto durante le ore centrali. La temperatura massima prevista è di 11°C, favorita da qualche schiarita più ampia. I venti resteranno deboli, sempre dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico raggiungerà i 1469 metri, segno di condizioni relativamente miti in quota.
Sera: nuovo aumento della nuvolosità
La serata vedrà un graduale ritorno delle nubi, con cielo nuovamente coperto ma senza rischio di piogge. Non sono previste allerte meteo.
Tendenza meteo
- Mercoledì 3 dicembre: deboli piogge intermittenti, clima umido.
- Giovedì 4 dicembre: ancora piogge leggere, soprattutto nella prima parte della giornata.
- Venerdì 5 dicembre: variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti.
