Seguici su

Pubblicato

9 ore fa

il

La giornata di martedì 2 dicembre 2025 a Torino sarà caratterizzata da una fase di variabilità dovuta al transito di infiltrazioni umide che interesseranno gran parte del Piemonte. Nonostante il cielo spesso nuvoloso, non si prevedono fenomeni significativi e la giornata si manterrà asciutta, con un clima mite per la stagione.

Mattino: nubi irregolari e clima fresco

Il martedì torinese inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto di stabilità atmosferica. Le temperature minime si attesteranno sui 5°C, valori in linea con l’inizio di dicembre. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest, portando aria leggermente più umida ma senza particolari effetti sul tempo.

Pomeriggio: parziali aperture e massime fino a 11°C

Nel pomeriggio si potranno verificare alcuni rasserenamenti, soprattutto durante le ore centrali. La temperatura massima prevista è di 11°C, favorita da qualche schiarita più ampia. I venti resteranno deboli, sempre dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico raggiungerà i 1469 metri, segno di condizioni relativamente miti in quota.

Sera: nuovo aumento della nuvolosità

La serata vedrà un graduale ritorno delle nubi, con cielo nuovamente coperto ma senza rischio di piogge. Non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo

  • Mercoledì 3 dicembre: deboli piogge intermittenti, clima umido.
  • Giovedì 4 dicembre: ancora piogge leggere, soprattutto nella prima parte della giornata.
  • Venerdì 5 dicembre: variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *