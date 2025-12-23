La montagna che si trasforma e galleggia: una mostra piuttosto singolare a Pragelato

TORINO – A Pragelato, nel torinese, è accessibile ancora fino al 30 dicembre la mostra d’arte contemporanea “Floating Mountains – Pensare come una montagna” a cura dell’Associazione di promozione sociale.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione CRT, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e della Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alla Cultura.

L’esposizione è curata da Michele Bramante e Cristina Giudice, con la direzione di Paolo Facelli.

Sono coinvolti quattro artisti internazionali, portatori di linguaggi differenti in dialogo con il paesaggio alpino e la comunità locale: Johannes Pfeiffer, Luisa Valentini, Gabriele Garbolino e Carlo D’Oria.

Il titolo dell’esposizione “Floating Mountains” richiama l’idea di una montagna che perde la sua immagine tradizionale di elemento fisso e immutabile per diventare simbolo di trasformazione. Nella percezione collettiva la montagna è sempre stata sinonimo di solidità, stabilità e permanenza; oggi, però, le alterazioni climatiche in corso, i cambiamenti nell’economia della neve e le nuove forme di abitare e visitare i territori alpini ne stanno modificando profondamente l’identità. La montagna “fluttuante” rappresenta quindi una condizione in divenire e invita a riflettere sul rapporto tra essere umano, ambiente e cultura.

