Votate la o il Piemontese dell’anno 2025

TORINO – L’apertura dell’anno nuovo coincide per i lettori di Quotidiano Piemontese con la scelta del Piemontese dell’anno.

Come ogni inizio d’anno, dal 2011 ad oggi, invitiamo i nostri lettori a scegliere il o la Piemontese che più di altri si è distinto nel corso del 2025, per meriti personali, per il bene fatto alla collettività o per aver accresciuto nel mondo l’immagine del Piemonte.

I candidati a Piemontese dell’anno 2025

Come ogni anno la redazione ha quindi cercato di selezionare sei nomi di persone che coprissero i vari ambiti del vivere sociale, dalla medicina alla ricerca scientifica, dallo sport al mondo dei social al mondo del lavoro. Ecco quindi i sei candidati tra i quali potete scegliere votando esclusivamente a questo link il Piemontese dell’anno 2025.

Abderrahmane Amajou, presidente nazionale di Action Aid Italia e fondatore di CODIASCO Piemonte (Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale), è stato tra gli attivisti che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla per lottare per la liberazione del popopolo palestinese. Fermato dall’esercito israeliano, è stato tra gli ultimi italiani ad essere rilasciato.

Federico Bergo, alessandrino, 19 anni. A 11 anni ha progettato un reattore nucleare e a 18 una proteina anti-radiazioni. Quest’anno ha rappresentato l’Italia all’Expo 2025 di Osaka con il progetto ‘Innovative Methods for Commercial Aerospace: Deep Space Pharma’, selezionato nella categoria di punta Visionary Technologies.

Davide Corbo, vive ad Avigliana ed ha raccolto oltre un milione di followers su Instagram raccontando in maniera ironica il suo rapporto con i figli Marco e Francesca. La sua pagina, ricca di ironia intelligente, si chiama Dada e Marcolino.

Sara Curtis, da Savigliano, non ha bisogno di presentazioni. 19 anni, è la nuova stella del nuoto italiano e mondiale.

Anna Beatrice Ferrino. Nominata quest’anno Cavaliere del lavoro, unica piemontese, è amministratrice delegata di Ferrino & C. S.p.A., vicepresidente con delega alla sostenibilità di Unione Industriali Torino, presidente di Assosport, l’associazione nazionale dei produttori di articoli sportivi, vicepresidente del Teatro Stabile e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi.

Renato Romagnoli, direttore del Dipartimento Trapianti e del Centro Trapianto Fegato adulto e pediatrico delle Molinette di Torino. A gennaio 2025 ha portato a termine con successo il trapianto di fegato su una bambina di soli 8 mesi.

VOTA IL PIEMONTESE DELL’ANNO 2025

Le votazioni (valide esclusivamente al link qui sopra) saranno aperte fino al 14 febbraio 2026, poi la redazione di Quotidiano Piemontese comunicherà i risultati e le modalità della premiazione.

I Piemontesi dell’anno delle edizioni precedenti

Qui di seguito trovate i vincitori delle passate edizioni:

Navid Tarazi è il Piemontese dell’anno 2024

Michele Reibaldi è il Piemontese dell’anno 2023

Barbiebac è la Piemontese dell’anno 2022

Erika Mattina e Martina Tammaro sono le Piemontesi dell’anno 2021

Ezio Bosso è stato il Piemontese dell’anno 2020,

Alessandro Barbero è stato il Piemontese dell’anno 2019,

Andrea Villa è stato il Piemontese dell’anno 2018,

Carlotta Gilli è stata la piemontese dell’anno 2017,

Mattia Aversa è stato il piemontese dell’anno 2016,

Alberto di Seyssel è stato il piemontese dell’anno 2015,

Luigi Ciotti è stato il piemontese dell’anno 2014 ,

Arturo Brachetti è stato il piemontese dell’anno 2013 ,

Fabiola Gianotti la piemontese dell’anno 2012 ,

Davide Bono il piemontese dell’anno 2011.

