TORINO – A Torino la giornata di venerdì 23 gennaio 2026 sarà caratterizzata dall’approfondimento di una circolazione depressionaria fredda, che porterà un aumento della nuvolosità seguito da precipitazioni deboli nel corso della giornata. Dopo una mattinata grigia e asciutta, dal pomeriggio sono attese piogge deboli, mentre in serata, complice il calo delle temperature, non si escludono nevicate deboli, specie nelle zone collinari e nella cintura cittadina.

Mattino: nuvolosità diffusa e freddo

Il mattino sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti, con temperature minime attorno ai 2°C. L’assenza di ventilazione significativa favorirà un clima freddo e statico, mentre lo zero termico, posizionato intorno agli 895 metri, indicherà condizioni favorevoli a un possibile passaggio nevoso serale. I venti deboli settentrionali contribuiranno a mantenere l’aria fredda nei bassi strati.

Pomeriggio: arrivano le piogge

Nel corso del pomeriggio il peggioramento entrerà nel vivo, con deboli piogge in estensione su tutta l’area urbana. Gli accumuli previsti sono contenuti, intorno ai 3 mm, ma sufficienti a determinare un aumento dell’umidità e un generale peggioramento della qualità del tempo. La temperatura massima raggiungerà i 4°C, confermando un contesto pienamente invernale. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali, rimanendo deboli.

Sera: possibile comparsa della neve

In serata, con l’ulteriore raffreddamento dell’aria, le precipitazioni potranno trasformarsi parzialmente in neve, soprattutto nei quartieri collinari e nelle aree più elevate della città. In pianura i fenomeni resteranno deboli e discontinui. Nessuna allerta meteo è attualmente segnalata, ma l’invito è alla prudenza, soprattutto nelle ore notturne.

Tendenza meteo Torino

Sabato 24 gennaio: condizioni variabili, con pioggia debole alternata a schiarite, fenomeni più probabili al mattino e attenuazione nel pomeriggio;

condizioni variabili, con pioggia debole alternata a schiarite, fenomeni più probabili al mattino e attenuazione nel pomeriggio; Domenica 25 gennaio: instabilità residua, con neve debole mista a pioggia, soprattutto nelle prime ore del giorno, seguita da graduali aperture;

instabilità residua, con neve debole mista a pioggia, soprattutto nelle prime ore del giorno, seguita da graduali aperture; Lunedì 26 gennaio: netto miglioramento, con tempo soleggiato e asciutto su tutta l’area metropolitana.

