TORINO – Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato perché gravemente indiziato di una rapina aggravata commessa nel capoluogo piemontese.

L’aggressione e l’accoltellamento per un debito di droga

La vittima, avendo un debito di droga con un soggetto di cui ha saputo riferire solo lo pseudonimo, nel corso della nottata dal 28 novembre scorso si è incontrata con il suo creditore in via Scarlatti. In tale circostanza il ventiquattrenne, a seguito di una breve discussione e dopo aver appreso che la controparte non avrebbe onorato il debito, dapprima gli ha strappato dal collo una collana d’oro e, successivamente, lo ha aggredito con un coltello, procurandogli delle ferite.

L’aggressore si è poi dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso da un passante e trasportato in codice rosso presso un ospedale cittadino.

L’attività d’indagine svolta dagli investigatori della Squadra Mobile ha consentito in tempi celeri di giungere all’identificazione del responsabile. In particolare, l’analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’aggressione, corroborata dalla conoscenza dei soggetti pregiudicati abitualmente controllati nella zona dove era stato commesso il reato, ha permesso di effettuare un confronto tra le effigi di quest’ultimi e le immagini acquisite, portando all’identificazione del soggetto.

Il provvedimento restrittivo in questione è stato notificato dal personale della Squadra Mobile presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, dove l’indagato si trovava già detenuto per altri motivi.

