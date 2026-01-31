Seguici su

Pubblicato

28 minuti fa

il

TORINO – Una marea umana sta manifestando per le strade del centro di Torino: è il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, ma anche contro il governo Meloni, la guerra, la militarizzazione dei territori.

Per approfondire:

Una manifestazione imponente con una importante partecipazione cittadina, andata anche oltre le aspettative. Secondo gli organizzatori sono ben oltre 50mila le persone in corteo; 15mila per la Digos. Mille gli agenti schierati, mentre rimane alta l’attenzione per scongiurare episodi violenti e di guerriglia urbana.

I tre distinti percorsi del corteo

Il primo spezzone del corteo si è mosso dalla stazione di Porta Susa e raccoglie i sindacati – tra cui Usb, Cobas Scuola e Si Cobas – i giovani dell’assemblea studentesca, gli esponenti di Potere al Popolo e i militanti del Gabrio. Questi, poi, hanno raggiunto Porta Nuova, dove si sono uniti con il Movimento No Tav, Torino per Gaza, Non Una di Meno, Extinction Rebellion e i Fridays for Future. Insieme hanno attraversato i corsi Vittorio e Cairoli.

L’altro spezzone di manifestanti partito da Palazzo Nuovo  vede la presenza di collettivi come Cua, Cambiare Rotta e Studenti Indipendenti – insieme ai cittadini di Vanchiglia e ad antagonisti in arrivo da tutta Italia. Un centinaio da Roma, in particolare da Spin Time e dal Quarticciolo ribelle, pullman da Bologna dove capofila c’è il Labas. Presenti esponenti del Leoncavallo e di Cascina Torchiera di Milano, militanti dei centri sociali delle Marche e del Veneto, di Napoli e della Toscana. E ancora dall’estero, in particolare dalla Francia.

Da poco i tre distinti cortei si sono riuniti, difficilmente si riesce ora a scorgere la fine del mare di gente.

Controlli prima del corteo

La polizia ha messo in campo vari controlli per prevenire scontri e tensioni durante i cortei in solidarietà al centro sociale Asktasuna, sgomberato lo scorso 18 dicembre.

Nel corso dei servizi, sono state identificate dalla Polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei.

