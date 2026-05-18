TORINO – La settimana proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica su Torino e provincia. La giornata di martedì 19 maggio 2026 sarà infatti caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato, con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata e soltanto qualche addensamento in più tra il pomeriggio e la sera. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteo tranquille su tutto il Piemonte, senza precipitazioni previste e con temperature gradevoli, pienamente in linea con il periodo. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 9°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 2727 metri, segnale di un’atmosfera più mite anche sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli: quasi assenti al mattino e in lieve rinforzo da Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente sul territorio torinese.

Mattino: sole e clima fresco su Torino

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ampie schiarite già dalle prime ore del mattino e ottima visibilità sulla pianura piemontese. Le temperature resteranno fresche all’alba, comprese tra i 9 e gli 11 gradi, ma il sole favorirà un rapido aumento termico nel corso della mattinata. L’assenza quasi totale di vento contribuirà inoltre a mantenere un clima particolarmente piacevole.

Pomeriggio: qualche nube in più ma nessun rischio pioggia

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità soprattutto sulle aree alpine e pedemontane del Torinese. Su Torino potranno transitare alcune velature o addensamenti sparsi, ma senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, regalando un clima mite e tipicamente primaverile, ideale per attività all’aperto e spostamenti in città. I venti soffieranno deboli da Sudest, mantenendosi comunque poco intensi.

Sera: condizioni stabili e cieli poco nuvolosi

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e asciutte su Torino e provincia. I cieli resteranno poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto mantenendosi comunque gradevoli. L’alta pressione continuerà infatti a dominare la scena sul Nord Ovest italiano.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 20 maggio: giornata poco nuvolosa e stabile con clima mite;

giornata poco nuvolosa e stabile con clima mite; Giovedì 21 maggio: prevalenza di sole e temperature in ulteriore lieve aumento;

prevalenza di sole e temperature in ulteriore lieve aumento; Venerdì 22 maggio: condizioni soleggiate e atmosfera quasi estiva su Torino e provincia.

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