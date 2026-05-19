TORINO – Prosegue la fase di stabilità atmosferica sul Piemonte grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di bel tempo anche nella giornata di mercoledì 20 maggio 2026. Su Torino e provincia il tempo sarà infatti caratterizzato da cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, con un clima sempre più mite soprattutto nelle ore centrali della giornata. Dopo diversi giorni all’insegna della variabilità, il capoluogo piemontese vivrà una giornata pienamente primaverile, con temperature in netto rialzo e ventilazione generalmente debole. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima si attesterà sui 13°C nelle prime ore del mattino. Lo zero termico salirà fino a circa 3143 metri, confermando l’arrivo di aria decisamente più calda anche sulle aree alpine. I venti saranno deboli da Nordovest al mattino, in rotazione da Sud nel pomeriggio con intensità moderata. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio torinese.

Mattino: cieli sereni e clima gradevole su Torino

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con ampie schiarite e ottima visibilità sulla pianura piemontese. Le temperature saranno fresche ma gradevoli, comprese tra i 13 e i 15 gradi. I venti deboli da Nordovest contribuiranno a mantenere un’atmosfera asciutta e particolarmente piacevole.

Pomeriggio: temperature in forte rialzo e sole prevalente

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul Torinese. Soltanto qualche innocua velatura potrà transitare sui settori alpini, senza però compromettere la stabilità atmosferica. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, regalando un clima quasi estivo soprattutto nei quartieri centrali della città e sulle pianure. I venti ruoteranno gradualmente da Sud, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi.

Sera: condizioni stabili e clima mite

Anche la serata trascorrerà all’insegna del bel tempo su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e le temperature si manterranno miti anche dopo il tramonto grazie alla presenza dell’alta pressione.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 21 maggio : giornata soleggiata e stabile con temperature elevate per il periodo;

: giornata soleggiata e stabile con temperature elevate per il periodo; Venerdì 22 maggio: ancora sole prevalente e clima caldo soprattutto in pianura;

ancora sole prevalente e clima caldo soprattutto in pianura; Sabato 23 maggio: lieve aumento della nuvolosità ma tempo ancora generalmente stabile.

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