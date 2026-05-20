Torino, previsioni meteo del 21 maggio 2026
Meteo Torino giovedì 21 maggio: sole splendente e temperature fino a 28 gradi grazie all’alta pressione. Clima quasi estivo.
Più Video
-
Torino, previsioni meteo del 20 maggio 2026
-
Torino, previsioni meteo del 19 maggio 2026
-
Al Salone del Libro è boom per la Libreria Self. Sara Speciani racconta come funziona lo spazio dedicato al Self Publishing
-
Salone del Libro di Torino, partenza da record: oltre 40 mila visitatori nel giorno inaugurale
TORINO – Continua la fase di stabilità atmosferica sul Piemonte grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che garantirà anche per giovedì 21 maggio 2026 condizioni di tempo pienamente soleggiato e asciutto su Torino e provincia. La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con temperature in ulteriore aumento e un clima ormai quasi estivo soprattutto nelle ore centrali. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3828 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche sulle aree alpine piemontesi. I venti soffieranno deboli da Est-Sudest al mattino, in moderato rinforzo nel pomeriggio sempre dai quadranti sud-orientali. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio torinese.
Mattino: cieli sereni e atmosfera stabile
La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno già dalle prime ore del mattino, con visibilità ottima e clima gradevole. Le temperature saranno miti fin dall’alba, comprese tra i 16 e i 18 gradi, valori decisamente elevati per il periodo. I venti resteranno deboli da Est-Sudest, mantenendo condizioni asciutte e piacevoli.
Pomeriggio: sole protagonista e temperature quasi estive
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul Torinese, con condizioni pienamente stabili e assenza di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, regalando una giornata dal sapore estivo soprattutto nelle aree urbane e di pianura. Soltanto qualche modesto addensamento potrà svilupparsi in prossimità delle Alpi nelle ore più calde, senza però alcuna conseguenza sul fronte meteo.
Sera: clima mite e cieli sereni
Anche la serata trascorrerà con tempo stabile su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima si manterrà mite anche dopo il tramonto grazie alla persistenza dell’alta pressione.
Tendenza meteo Torino
- Venerdì 22 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata e molto mite;
- Sabato 23 maggio: aumento della variabilità con qualche nube in più soprattutto nel pomeriggio;
- Domenica 24 maggio: tempo stabile e cieli poco nuvolosi sul Torinese.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese