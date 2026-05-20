TORINO – Continua la fase di stabilità atmosferica sul Piemonte grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che garantirà anche per giovedì 21 maggio 2026 condizioni di tempo pienamente soleggiato e asciutto su Torino e provincia. La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con temperature in ulteriore aumento e un clima ormai quasi estivo soprattutto nelle ore centrali. Secondo le previsioni meteo, la temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà attorno ai 16°C. Lo zero termico salirà fino a circa 3828 metri, confermando la presenza di aria molto mite anche sulle aree alpine piemontesi. I venti soffieranno deboli da Est-Sudest al mattino, in moderato rinforzo nel pomeriggio sempre dai quadranti sud-orientali. Nessuna allerta meteo prevista sul territorio torinese.

Mattino: cieli sereni e atmosfera stabile

La giornata inizierà con condizioni pienamente stabili su Torino e sull’intera area metropolitana. Il cielo si presenterà sereno già dalle prime ore del mattino, con visibilità ottima e clima gradevole. Le temperature saranno miti fin dall’alba, comprese tra i 16 e i 18 gradi, valori decisamente elevati per il periodo. I venti resteranno deboli da Est-Sudest, mantenendo condizioni asciutte e piacevoli.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature quasi estive

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena sul Torinese, con condizioni pienamente stabili e assenza di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, regalando una giornata dal sapore estivo soprattutto nelle aree urbane e di pianura. Soltanto qualche modesto addensamento potrà svilupparsi in prossimità delle Alpi nelle ore più calde, senza però alcuna conseguenza sul fronte meteo.

Sera: clima mite e cieli sereni

Anche la serata trascorrerà con tempo stabile su Torino. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi e il clima si manterrà mite anche dopo il tramonto grazie alla persistenza dell’alta pressione.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 22 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata e molto mite;

giornata ancora pienamente soleggiata e molto mite; Sabato 23 maggio: aumento della variabilità con qualche nube in più soprattutto nel pomeriggio;

aumento della variabilità con qualche nube in più soprattutto nel pomeriggio; Domenica 24 maggio: tempo stabile e cieli poco nuvolosi sul Torinese.

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