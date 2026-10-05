TORINO – Il meteo a Torino per martedì 6 ottobre sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e un quadro atmosferico nel complesso tranquillo. Le infiltrazioni di aria più umida che interessano il Nord-Ovest favoriranno una maggiore presenza di nuvolosità sul Piemonte, ma non sono previste piogge sulla città. Dopo una fase di tempo più stabile, il cielo torinese tornerà quindi a mostrare una certa variabilità, senza però un vero peggioramento. Le temperature rimarranno ancora relativamente miti per l’inizio di ottobre: la massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si fermerà a 14°C.

Mattino: nubi sparse e temperature fino a 14°C

Le prime ore di martedì vedranno nubi sparse alternate a momenti di schiarita. Il cielo potrà quindi presentarsi a tratti più nuvoloso, ma senza una copertura uniforme. La temperatura minima scenderà fino a 14°C, rendendo il mattino decisamente più fresco rispetto alle ore centrali della giornata. Nonostante la presenza delle nubi, non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, con intensità contenuta e senza particolari rinforzi. La ventilazione settentrionale contribuirà a mantenere un’atmosfera relativamente tranquilla sulla città. Nel corso della mattinata non si attendono dunque cambiamenti bruschi: il cielo resterà variabile e le eventuali aperture si alterneranno a passaggi nuvolosi.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi e massima di 21°C

Nel pomeriggio il cielo continuerà a essere caratterizzato da nuvolosità irregolare e schiarite. Le aperture potranno risultare più evidenti in alcuni momenti, anche se non è previsto un ritorno stabile del cielo sereno. La temperatura salirà fino a una massima di 21°C, mantenendo condizioni climatiche ancora miti per la prima decade di ottobre. Il valore sarà comunque inferiore rispetto alle giornate più calde dei giorni precedenti, a conferma di un graduale cambio di scenario stagionale. I venti ruoteranno verso Sud-Sudest, rimanendo deboli. Anche nel pomeriggio il rischio di pioggia resterà assente sulla città. Per chi si troverà all’aperto, quindi, il principale elemento da considerare sarà soprattutto la variabilità del cielo e non il rischio di precipitazioni.

Sera: ancora nuvole, ma senza peggioramenti significativi

Con il passaggio alle ore serali, la nuvolosità continuerà a essere presente in modo irregolare. Potranno alternarsi nubi sparse e momenti di maggiore apertura, senza però l’arrivo di fenomeni significativi. Il peggioramento più evidente previsto a livello regionale interesserà soprattutto i settori alpini, dove le nubi saranno più compatte e potranno comparire deboli precipitazioni. Torino resterà invece in una situazione prevalentemente asciutta. La serata dovrebbe quindi trascorrere senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 7 ottobre: il tempo tenderà a diventare più instabile, con possibilità di pioggia debole e una maggiore presenza di nuvole rispetto alla giornata di martedì;

il tempo tenderà a diventare più instabile, con possibilità di pioggia debole e una maggiore presenza di nuvole rispetto alla giornata di martedì; Giovedì 8 ottobre: sulla città è atteso un cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni ancora influenzate dalle infiltrazioni umide e un’atmosfera più grigia;

sulla città è atteso un cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni ancora influenzate dalle infiltrazioni umide e un’atmosfera più grigia; Venerdì 9 ottobre: la situazione dovrebbe migliorare, con una diminuzione della nuvolosità e condizioni più poco nuvolose, in un contesto nuovamente più luminoso.

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