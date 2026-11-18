TORINO – Giovedì 19 novembre il tempo a Torino sarà caratterizzato da una prima parte della giornata grigia e instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino. Nel corso delle ore successive la situazione è destinata a migliorare gradualmente, grazie all’attenuazione della nuvolosità e all’arrivo di schiarite sempre più ampie fino a cieli poco nuvolosi in serata. Sono previsti circa 5 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8°C e una massima di 11°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e poi da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvole compatte e deboli piogge sulla città

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e la possibilità di deboli precipitazioni. Le piogge saranno più probabili nella prima parte della mattinata, in un contesto ancora influenzato dalla circolazione depressionaria in graduale allontanamento. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord. Il quadro resterà dunque tipicamente autunnale, con cielo grigio e condizioni umide nelle prime ore.

Pomeriggio: le piogge si attenuano e arrivano le schiarite

Nel corso del pomeriggio è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità, accompagnata dall’esaurimento dei fenomeni. Le aperture potranno diventare via via più ampie, segnando il passaggio verso condizioni più stabili. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti, inizialmente deboli, ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, disponendosi da Sud-Sudest. Il miglioramento sarà quindi progressivo, con una seconda parte della giornata decisamente più favorevole rispetto alle prime ore.

Sera: cielo poco nuvoloso e tempo più stabile

In serata il cielo dovrebbe presentarsi poco nuvoloso, grazie al progressivo allontanamento delle nubi e all’ingresso di aria più asciutta. Le precipitazioni previste per la giornata, pari complessivamente a circa 5 mm, saranno concentrate soprattutto nella fase iniziale. Non sono segnalate criticità o allerte meteo per Torino.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 20 novembre: giornata soleggiata, con condizioni più stabili dopo il passaggio perturbato;

giornata soleggiata, con condizioni più stabili dopo il passaggio perturbato; Sabato 21 novembre: atteso ancora tempo soleggiato;

atteso ancora tempo soleggiato; Domenica 22 novembre: possibile ritorno di deboli piogge, secondo la tendenza attuale.

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