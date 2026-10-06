TORINO – Il meteo a Torino per mercoledì 7 ottobre segna un deciso cambio di scenario, dopo le giornate caratterizzate da maggiore stabilità. Una circolazione depressionaria in approfondimento sul Piemonte favorirà infatti un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli molto nuvolosi o coperti e l’arrivo delle piogge dal pomeriggio. La giornata sarà quindi decisamente più grigia e fresca rispetto all’inizio della settimana. A Torino sono previsti circa 6 millimetri di pioggia, mentre le temperature subiranno una sensibile diminuzione: la massima si fermerà a 16°C, con una minima di 15°C. Il peggioramento interesserà soprattutto la seconda parte della giornata, quando potranno verificarsi anche rovesci, localmente più intensi.

Mattino: cielo coperto e temperature tra 15 e 16°C

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti. La nuvolosità sarà già consistente e lascerà poco spazio alle aperture. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15°C, mentre i valori resteranno relativamente contenuti per tutta la mattinata. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Nonostante il cielo molto chiuso, le precipitazioni più significative sono attese soprattutto nella seconda parte della giornata. Il mattino sarà quindi prevalentemente grigio, con un’atmosfera umida e un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio: arrivano le piogge, previsti 6 mm

Il peggioramento entrerà nella sua fase più evidente durante il pomeriggio. Le nubi saranno molto compatte e persistenti e inizieranno a comparire le prime precipitazioni. Per Torino sono previsti complessivamente circa 6 mm di pioggia, con possibilità di rovesci nel corso delle ore pomeridiane. La temperatura raggiungerà una massima di appena 16°C, segnando un netto calo rispetto ai valori registrati nelle giornate precedenti. Il clima sarà quindi più fresco e umido. I venti resteranno deboli da Nordest, accompagnando il peggioramento senza però assumere caratteristiche particolarmente intense.

Sera: piogge e rischio di rovesci

La fase instabile potrebbe proseguire anche in serata. A livello regionale sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto sui settori alpini, pedemontani e sulle pianure occidentali. Anche nell’area torinese il cielo resterà molto nuvoloso o coperto e potranno verificarsi ulteriori precipitazioni.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 8 ottobre: il tempo resterà nuvoloso, con la possibilità di piogge deboli e condizioni ancora umide dopo il peggioramento di mercoledì;

il tempo resterà nuvoloso, con la possibilità di piogge deboli e condizioni ancora umide dopo il peggioramento di mercoledì; Venerdì 9 ottobre: è previsto un miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e una progressiva attenuazione della fase instabile;

è previsto un miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e una progressiva attenuazione della fase instabile; Sabato 10 ottobre: la situazione dovrebbe diventare più stabile, con il ritorno di condizioni soleggiate sul capoluogo piemontese.

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