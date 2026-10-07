TORINO – Dopo una fase più stabile, il tempo è destinato a cambiare rapidamente su Torino nella giornata di giovedì 8 ottobre. Un’area di bassa pressione interesserà infatti il Piemonte, favorendo un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo delle prime precipitazioni. La giornata inizierà con cieli già più nuvolosi rispetto ai giorni precedenti, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che il peggioramento diventerà evidente. Sono previste deboli piogge, destinate a intensificarsi con il passare delle ore. Complessivamente sono attesi circa 9 millimetri di pioggia. Le temperature rimarranno relativamente miti, anche se inferiori rispetto ai valori registrati nelle precedenti giornate: la massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima si fermerà a 14°C.

Mattinata grigia, nuvolosità in progressivo aumento

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura destinata a diventare sempre più compatta. Sulla pianura torinese il quadro sarà quello di una giornata molto nuvolosa o coperta, con l’area depressionaria che favorirà condizioni atmosferiche instabili. Le precipitazioni più significative non sono attese necessariamente nelle primissime ore, ma la situazione sarà già orientata verso un peggioramento. Il vento resterà debole da Sudest, senza particolari rinforzi. La ventilazione meridionale contribuirà a mantenere un’atmosfera umida e a contenere l’escursione termica.

Pomeriggio, arrivano le piogge

Il passaggio più significativo è atteso nel corso del pomeriggio, quando le nubi diventeranno più compatte e inizieranno le precipitazioni. A Torino sono previste piogge deboli, con un’intensificazione progressiva nel corso della seconda parte della giornata. Il peggioramento sarà più marcato sulle aree occidentali e pedemontane del Piemonte, dove le precipitazioni potranno risultare più persistenti. Sulle pianure occidentali, infatti, i cieli resteranno molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, con piogge dal pomeriggio e una possibile ulteriore intensificazione verso sera, anche con rovesci a carattere temporalesco nelle zone maggiormente interessate.

Sera ancora instabile, attenzione alle precipitazioni

In serata il tempo resterà perturbato soprattutto sulle aree occidentali della regione. Le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, mentre il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Il quadro sarà invece più variabile sulle zone alpine: sulle Alpi settentrionali sono previste piogge e rovesci anche temporaleschi, con possibilità di schiarite in serata; sulle Alpi occidentali resteranno condizioni molto nuvolose con precipitazioni deboli, temporaneamente più intense nel pomeriggio.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 9 ottobre: il tempo dovrebbe tornare poco nuvoloso, con un deciso miglioramento dopo il passaggio perturbato di giovedì;

il tempo dovrebbe tornare poco nuvoloso, con un deciso miglioramento dopo il passaggio perturbato di giovedì; Sabato 10 ottobre: è attesa una giornata ancora poco nuvolosa, con condizioni generalmente più stabili e asciutte;

è attesa una giornata ancora poco nuvolosa, con condizioni generalmente più stabili e asciutte; Domenica 11 ottobre: la tendenza indica un ulteriore consolidamento del bel tempo, con una giornata soleggiata.

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