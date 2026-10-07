Vercelli, allontanato dal locale torna armato di coltelli e ferisce due persone: 41enne accusato di duplice tentato omicidio

VERCELLI – Una parola di troppo, l’allontanamento dal locale e poi la vendetta scatenata a colpi di fendente. Vi avevamo già parlato della serata dello scorso 3 ottobre finita nel sangue in viale della Rimembranza, in pieno centro a Vercelli.

Qui un uomo di 41 anni ha aggredito a coltellate il gestore di un esercizio commerciale e un cliente intervenuto per riportare la calma. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine e in affidamento in prova ai servizi sociali, si trova ora in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio pluriaggravato.

Cosa è successo quella sera

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, tutto è iniziato quando il 41enne ha cominciato a infastidire le persone presenti all’interno del locale. Redarguito dal titolare, un uomo di 58 anni, il cliente molesto si è dapprima allontanato, ma solo con l’intento di armarsi per far valere le proprie ragioni con la forza.

Pochi minuti dopo, infatti, l’uomo si è ripresentato all’ingresso del negozio impugnando e agitando due grossi coltelli da cucina. Il primo a farne le spese è stato un avventore di 45 anni che aveva cercato di intercedere e placare gli animi: l’aggressore si è scagliato contro di lui con violenza, per poi rivolgere la propria furia verso il gestore 58enne.

Sul posto sono tempestivamente giunte le pattuglie dell’Arma dei carabinieri, una volante della polizia di Stato e i sanitari del 118. I militari e i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due feriti, raggiunti da molteplici fendenti. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i due uomini sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Vercelli e Novara.

Le indagini scattate nell’immediato hanno consentito di rintracciare il responsabile direttamente nella sua sua abitazione a poco tempo dall’aggressione. Durante la perquisizione dell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato le due armi bianche utilizzate per l’agguato e hanno proceduto all’arresto.

Nella giornata del 6 ottobre si è svolta l’udienza di convalida di fronte al giudice: l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta per il 41enne la custodia cautelare in carcere.

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