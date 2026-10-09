TORINO – Il tempo è destinato a migliorare su Torino nella giornata di sabato 10 ottobre, grazie a un aumento della pressione atmosferica che favorirà un progressivo diradamento delle nubi. Dopo la fase più instabile dei giorni precedenti, il capoluogo piemontese si prepara a vivere una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche saranno quindi più favorevoli, con ampie schiarite soprattutto nel corso del pomeriggio e un ulteriore rasserenamento atteso in serata. Le temperature resteranno gradevoli per il periodo: la massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima scenderà fino a 13°C. Il miglioramento sarà legato al ritorno di condizioni atmosferiche più stabili, che interesseranno buona parte del Piemonte, pur con qualche residuo addensamento nuvoloso sulle aree montane e nelle prime ore del giorno.

Mattinata con qualche nube, ma senza piogge

Le prime ore di sabato potranno essere accompagnate da nubi sparse, senza tuttavia compromettere il quadro complessivamente favorevole. Sulla pianura torinese la nuvolosità tenderà a diminuire gradualmente, lasciando spazio a condizioni più luminose con il passare delle ore. Non sono previste precipitazioni e la giornata dovrebbe iniziare senza particolari criticità meteorologiche. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, con un clima fresco nelle prime ore, soprattutto nelle zone meno urbanizzate e nei settori periferici. Il vento soffierà inizialmente debole da Ovest, contribuendo a mantenere condizioni generalmente tranquille.

Pomeriggio più soleggiato e massime fino a 22°C

Il miglioramento diventerà più evidente durante il pomeriggio, quando la pressione in aumento favorirà un ulteriore dissolvimento della nuvolosità. A Torino sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, con ampie schiarite e condizioni asciutte. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti per la stagione autunnale. Il clima sarà quindi più gradevole rispetto alle giornate perturbate, con un buon soleggiamento e senza piogge in vista. Nel pomeriggio il vento tenderà a ruotare dai quadranti meridionali, diventando moderato da Sud. La ventilazione potrà farsi più percepibile, pur senza modificare sostanzialmente il quadro meteorologico favorevole.

Sera serena e tempo stabile

In serata è atteso un ulteriore rasserenamento, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. L’assenza di precipitazioni e il progressivo allontanamento della nuvolosità confermeranno il miglioramento previsto per la giornata. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire dopo il tramonto, mentre il vento potrà perdere intensità rispetto alle ore pomeridiane.

Tendenza meteo Torino

Domenica 11 ottobre: sono attese nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni generalmente asciutte e un quadro meno stabile rispetto a sabato;

sono attese nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni generalmente asciutte e un quadro meno stabile rispetto a sabato; Lunedì 12 ottobre: il tempo sarà variabile, con alternanza tra nuvolosità e momenti più soleggiati;

il tempo sarà variabile, con alternanza tra nuvolosità e momenti più soleggiati; Martedì 13 ottobre: la tendenza indica condizioni prevalentemente soleggiate, con un quadro meteorologico complessivamente stabile.

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