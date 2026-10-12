TORINO – Il meteo a Torino domani, martedì 13 ottobre 2026, sarà caratterizzato da nuvolosità variabile e schiarite, con una tendenza a un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni e, soprattutto in serata, il cielo sarà interessato da ampie aperture, con condizioni più stabili rispetto alle ore precedenti. Le temperature si manterranno su valori autunnali piuttosto miti: la massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 3.831 metri, un valore elevato per il periodo. Nel complesso, la giornata non presenterà particolari criticità dal punto di vista meteorologico.

Mattino con nuvole alternate a schiarite

Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da nubi sparse alternate a temporanee aperture. Il cielo potrà presentarsi a tratti nuvoloso, senza tuttavia favorire lo sviluppo di fenomeni significativi. Le condizioni resteranno asciutte e non sono attese piogge sul capoluogo piemontese. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi, contribuendo a mantenere un quadro meteorologico generalmente tranquillo.

Pomeriggio stabile, temperature fino a 19°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere caratterizzato da una nuvolosità irregolare, con possibili schiarite alternate a momenti più grigi. Le temperature raggiungeranno il loro valore massimo, pari a 19°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti per metà ottobre. I venti si manterranno deboli da Sud e non sono previste precipitazioni. L’assenza di piogge e la ventilazione contenuta favoriranno condizioni nel complesso favorevoli alle attività all’aperto, pur con un cielo non sempre sereno.

Sera con ampie schiarite e rasserenamenti

Il miglioramento più evidente è atteso in serata, quando il cielo tenderà a diventare più sereno grazie ad ampi rasserenamenti. L’ingresso di correnti più secche contribuirà a favorire una rapida attenuazione della nuvolosità dopo una giornata con cieli variabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai valori pomeridiani, avvicinandosi gradualmente a quelli minimi notturni. Non sono attesi fenomeni di rilievo e il tempo resterà asciutto.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 14 ottobre: attese condizioni in prevalenza poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati;

attese condizioni in prevalenza poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati; Giovedì 15 ottobre: il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite;

il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite; Venerdì 16 ottobre: proseguirà una situazione variabile, con nuvolosità irregolare e possibili aperture.

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