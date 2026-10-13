L’oceano a Torino per celebrare la fragilità degli abissi con l’Ocean Film Festival World Tour

TORINO – Lunedì 19 ottobre, alle ore 20:00, il Cinema Massimo ospiteranno la decima edizione italiana dell’Ocean Film Festival World Tour, la rassegna nata in Australia nel 2014 per celebrare la bellezza e la fragilità degli abissi attraverso il linguaggio del cinema documentario.

Sei film per raccontare l’oceano

Il cartellone torinese propone sei pellicole internazionali capaci di esplorare il rapporto tra l’uomo e l’elemento acquatico da molteplici prospettive: dalla traversata record di 16mila chilometri su zattere di balsa raccontata in The Raftsmen alla salvaguardia delle foreste artiche di kelp in Stone Biter di Ismaele Tortella, passando per le storie di surf al femminile (Tainá e The Granny Grommets), la biodiversità australiana di A Dragon’s Dance e le onde titaniche di Mavericks in Ride of a Lifetime.

Ad arricchire l’appuntamento sul palco ci saranno Mattia Malara e Sonia Bigando, apneiste del team piemontese Lapnea Asd e neo-detentrici di due record mondiali di apnea statica con ossigeno. Le due atlete racconteranno al pubblico la propria disciplina non solo come traguardo agonistico, ma come percorso di consapevolezza corporea, benessere e rispetto dell’ecosistema marino in sinergia con il progetto “Il Pianeta Azzurro”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese