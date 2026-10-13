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TORINO – Il meteo a Torino domani, mercoledì 14 ottobre 2026, sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo tempo asciutto e ampie schiarite sul capoluogo. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico si manterrà tranquillo dalla mattina alla sera. Le temperature saranno piuttosto miti per la metà di ottobre: la massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4.041 metri, un valore elevato per il periodo. I venti saranno deboli da Sud-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino con cieli poco nuvolosi e clima fresco

La giornata inizierà con condizioni generalmente favorevoli, grazie a un cielo sereno o poco nuvoloso. La presenza dell’alta pressione contribuirà a mantenere stabile l’atmosfera, senza favorire la formazione di fenomeni precipitativi. Nelle prime ore la temperatura minima sarà di circa 13°C. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Il clima risulterà quindi fresco al mattino, ma con condizioni complessivamente tranquille per gli spostamenti e le attività quotidiane.

Pomeriggio soleggiato e massime fino a 21°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con ampie schiarite e nuvolosità limitata. Non sono attesi cambiamenti significativi: il cielo resterà in prevalenza poco nuvoloso e non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti per il periodo autunnale. I venti resteranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari effetti sul quadro meteorologico. Saranno quindi possibili condizioni favorevoli alle attività all’aperto, con un clima più gradevole nelle ore più calde.

Sera stabile e senza precipitazioni

Anche in serata non si prevedono peggioramenti. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il tramonto. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione debole contribuiranno a mantenere condizioni meteorologiche tranquille su Torino. La giornata si concluderà quindi con un quadro stabile, senza fenomeni di rilievo e senza criticità segnalate.

Tendenza meteo Torino

  • Giovedì 15 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con tempo ancora stabile e buone schiarite;
  • Venerdì 16 ottobre: il cielo sarà più variabile, con nubi sparse e momenti parzialmente nuvolosi;
  • Sabato 17 ottobre: è previsto un aumento della nuvolosità, con cieli più coperti rispetto ai giorni precedenti.
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