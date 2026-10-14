TORINO – Il meteo a Torino domani, giovedì 15 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo condizioni atmosferiche tranquille e l’assenza di precipitazioni sul capoluogo. Non sono previste piogge e il tempo dovrebbe mantenersi favorevole dalla mattina alla sera. Le temperature saranno miti per la metà di ottobre: la massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C. Lo zero termico salirà fino a circa 4.167 metri, un valore elevato per il periodo. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, in rotazione a Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino soleggiato e clima fresco

La giornata inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso, senza segnali di peggioramento. La presenza dell’alta pressione favorirà una situazione atmosferica stabile anche sulle zone circostanti il capoluogo, con ampie schiarite e assenza di fenomeni precipitativi. La temperatura minima sarà di circa 14°C, con un clima fresco nelle prime ore, soprattutto nelle zone meno esposte al sole. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest e non sono previsti rinforzi significativi. Nel complesso, la mattinata si presenterà tranquilla e con condizioni favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio con sole e massime di 21°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con nuvolosità limitata e ampie aperture. Non sono attesi cambiamenti significativi del quadro meteorologico: l’alta pressione continuerà a proteggere il territorio torinese, mantenendo lontane le precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, rendendo le ore centrali della giornata relativamente miti per il periodo autunnale. I venti ruoteranno a Sud-Sudest, mantenendosi deboli. Le condizioni saranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, con un clima più gradevole nelle ore più calde.

Sera stabile, senza piogge in arrivo

Anche in serata non sono previsti peggioramenti. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature tenderanno a diminuire gradualmente dopo il tramonto. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione debole contribuiranno a mantenere un quadro meteorologico tranquillo. La giornata si concluderà quindi senza fenomeni significativi e senza particolari criticità per Torino e dintorni.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 16 ottobre: sono attese condizioni più variabili, con nuvolosità irregolare e cielo parzialmente nuvoloso;

sono attese condizioni più variabili, con nuvolosità irregolare e cielo parzialmente nuvoloso; Sabato 17 ottobre: proseguirà la variabilità, con nubi alternate a schiarite;

proseguirà la variabilità, con nubi alternate a schiarite; Domenica 18 ottobre: le indicazioni disponibili segnalano la possibilità di piogge, con un possibile peggioramento rispetto ai giorni precedenti.

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