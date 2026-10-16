Petardi e uova nelle scuole a Novi Ligure, oltre 200 in marcia ad Alessandria

NOVI – L’ondata di mobilitazione studentesca che sta interessando Torino e la sua cintura con occupazioni a catena e proteste sull’edilizia scolastica si allarga anche al resto del Piemonte. Nella mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre, gli studenti sono scesi in piazza anche in provincia di Alessandria, unendosi alla giornata di sciopero nazionale per rivendicare plessi sicuri, il diritto allo studio e lo stop ai tagli all’istruzione pubblica in favore della spesa militare.

I momenti di maggiore attrito si sono registrati a Novi Ligure intorno alle ore 8:00, quando un serpentone composto da allievi di diversi istituti si è radunato davanti al liceo Amaldi, per poi muoversi all’incrocio tra via Verdi e via Garibaldi in direzione dell’istituto superiore Ciampini Boccardo: durante il tragitto, alcuni giovani con il volto coperto hanno esploso petardi e lanciato uova contro gli accessi dell’edificio.

Ad Alessandria la protesta si è svolta invece regolarmente: circa 200 studenti si sono dati appuntamento in piazzetta della Lega per sfilare lungo le vie del centro cittadino, mentre all’istituto Volta sono comparsi striscioni contro i recenti provvedimenti del Ministero dell’Istruzione e del Governo.

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