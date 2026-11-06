Torino, previsioni meteo del 7 novembre 2026
Sabato 7 novembre a Torino cielo nuvoloso e temperature fino a 10°C. Deboli piogge attese nella notte tra sabato e domenica.
TORINO – Sarà un sabato 7 novembre caratterizzato da nuvolosità diffusa a Torino, con alternanza di nubi e schiarite e temperature piuttosto contenute per il periodo. Nel corso della giornata non sono attese precipitazioni significative, ma qualche pioggia è prevista durante la notte, con un accumulo stimato intorno ai 2 millimetri. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 8°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 1.796 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Est-Sudest e successivamente da Sudest. Nessuna allerta meteo è segnalata.
Mattino: molte nuvole e qualche schiarita
La giornata inizierà con una presenza diffusa di nuvole, alternate a temporanee schiarite. Le infiltrazioni umide in arrivo sulla regione favoriranno infatti un cielo spesso coperto o molto nuvoloso, pur senza determinare fenomeni significativi sulla città. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C. La ventilazione sarà debole da Est-Sudest, senza particolari rinforzi. Per chi si sposterà nelle prime ore del giorno, il tempo sarà dunque grigio e fresco, ma sostanzialmente asciutto.
Pomeriggio: cielo variabile e temperature fino a 10°C
Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico non subirà variazioni sostanziali. A Torino continueranno ad alternarsi annuvolementi e schiarite, con una copertura nuvolosa irregolare e senza piogge previste nelle ore diurne. La temperatura massima raggiungerà appena i 10°C, mantenendo un clima tipicamente autunnale. I venti saranno ancora deboli, ma tenderanno a ruotare dai quadranti orientali a Sudest. Non sono segnalate allerte meteorologiche.
Sera e notte: arrivano deboli precipitazioni
Con il passare delle ore la nuvolosità potrà aumentare e, soprattutto durante la notte, sono attese deboli precipitazioni. Gli accumuli previsti saranno contenuti, intorno ai 2 millimetri, ma rappresenteranno il principale elemento di cambiamento rispetto a una giornata che, nel complesso, resterà senza fenomeni significativi. Il peggioramento sarà quindi limitato e non accompagnato, secondo le indicazioni disponibili, da particolari criticità. La giornata di sabato si concluderà con un quadro più umido, in vista di una domenica ancora nuvolosa.
Tendenza meteo Torino
- Domenica 8 novembre: cielo nuvoloso, con una prevalenza di nubi;
- Lunedì 9 novembre: condizioni variabili, con alternanza di annuvolamenti e schiarite;
- Martedì 10 novembre: nuvolosità diffusa e possibilità di piogge deboli.
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