TORINO – Sarà un sabato 7 novembre caratterizzato da nuvolosità diffusa a Torino, con alternanza di nubi e schiarite e temperature piuttosto contenute per il periodo. Nel corso della giornata non sono attese precipitazioni significative, ma qualche pioggia è prevista durante la notte, con un accumulo stimato intorno ai 2 millimetri. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 8°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 1.796 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Est-Sudest e successivamente da Sudest. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: molte nuvole e qualche schiarita

La giornata inizierà con una presenza diffusa di nuvole, alternate a temporanee schiarite. Le infiltrazioni umide in arrivo sulla regione favoriranno infatti un cielo spesso coperto o molto nuvoloso, pur senza determinare fenomeni significativi sulla città. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C. La ventilazione sarà debole da Est-Sudest, senza particolari rinforzi. Per chi si sposterà nelle prime ore del giorno, il tempo sarà dunque grigio e fresco, ma sostanzialmente asciutto.

Pomeriggio: cielo variabile e temperature fino a 10°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico non subirà variazioni sostanziali. A Torino continueranno ad alternarsi annuvolementi e schiarite, con una copertura nuvolosa irregolare e senza piogge previste nelle ore diurne. La temperatura massima raggiungerà appena i 10°C, mantenendo un clima tipicamente autunnale. I venti saranno ancora deboli, ma tenderanno a ruotare dai quadranti orientali a Sudest. Non sono segnalate allerte meteorologiche.

Sera e notte: arrivano deboli precipitazioni

Con il passare delle ore la nuvolosità potrà aumentare e, soprattutto durante la notte, sono attese deboli precipitazioni. Gli accumuli previsti saranno contenuti, intorno ai 2 millimetri, ma rappresenteranno il principale elemento di cambiamento rispetto a una giornata che, nel complesso, resterà senza fenomeni significativi. Il peggioramento sarà quindi limitato e non accompagnato, secondo le indicazioni disponibili, da particolari criticità. La giornata di sabato si concluderà con un quadro più umido, in vista di una domenica ancora nuvolosa.

Tendenza meteo Torino

Domenica 8 novembre: cielo nuvoloso, con una prevalenza di nubi;

cielo nuvoloso, con una prevalenza di nubi; Lunedì 9 novembre: condizioni variabili, con alternanza di annuvolamenti e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di annuvolamenti e schiarite; Martedì 10 novembre: nuvolosità diffusa e possibilità di piogge deboli.

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