TORINO – Il meteo a Torino per martedì 10 novembre 2026 sarà caratterizzato da una prima parte della giornata grigia, con nubi basse e banchi di nebbia in progressivo sollevamento nelle ore centrali. Nel pomeriggio il cielo tenderà gradualmente ad aprirsi, fino a regalare maggiori schiarite in serata. Non sono previste precipitazioni significative durante il giorno, ma qualche pioggia potrebbe arrivare nella notte, con un accumulo stimato intorno a 1 millimetro. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 12°C. I venti soffieranno deboli da Sudovest al mattino, ruotando a Nordovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: nubi basse e nebbie in graduale sollevamento

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da una presenza significativa di nubi basse e banchi di nebbia, che potranno rendere il cielo grigio e ridurre localmente la visibilità. Si tratta di condizioni legate alle infiltrazioni umide che interesseranno il territorio piemontese. Con il passare delle ore la nebbia tenderà progressivamente a sollevarsi, lasciando spazio a una nuvolosità meno compatta. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre i venti saranno deboli da Sudovest.

Pomeriggio: nuvolosità in attenuazione e temperature fino a 12°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico sarà in graduale miglioramento. Le nubi basse tenderanno ad attenuarsi e potranno aprirsi spazi di sereno, con condizioni progressivamente più luminose rispetto alla mattinata. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mantenendo un clima fresco ma non particolarmente rigido per il periodo. I venti resteranno deboli, ruotando da Sudovest a Nordovest. Non sono attese precipitazioni significative durante le ore pomeridiane.

Sera e notte: torna il sereno, poi possibile pioggia

La serata sarà la fase più favorevole della giornata, con un progressivo rasserenamento e cieli che potranno presentarsi sereni o poco nuvolosi. Una tregua destinata però a non durare necessariamente fino al mattino successivo. Durante la notte sono infatti previste deboli precipitazioni, con un accumulo stimato intorno a 1 millimetro. Si tratterà di fenomeni contenuti, senza particolari criticità segnalate. Non sono attive allerte meteo per Torino.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 11 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Giovedì 12 novembre: possibile ritorno di piogge leggere;

possibile ritorno di piogge leggere; Venerdì 13 novembre: nuvolosità variabile, con possibilità di ulteriori deboli precipitazioni.

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