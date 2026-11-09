TORINO – Un’auto ferma in terza corsia, addossata allo spartitraffico in cemento e rivolta nella direzione opposta a quella di marcia. È la scena che si è trovato davanti un automobilista mentre percorreva la tangenziale di Torino, nel tratto tra Bruere e Settimo. L’impatto è stato evitato per pochi istanti, grazie a una sterzata verso la corsia centrale, che in quel momento era libera.

L’episodio è documentato da un video girato da una telecamera installata nell’abitacolo della vettura e pubblicato su un gruppo Facebook dedicato alla tangenziale. “Attenzione, macchina girata in terza corsia, schivata per un pelo”, è l’avvertimento che accompagna le immagini.

Il filmato mostra l’auto procedere regolarmente quando, all’improvviso, compare davanti il veicolo fermo contro lo spartitraffico e orientato in senso contrario. Il conducente riesce a evitare la collisione spostandosi sulla corsia centrale.

Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, non si sarebbe trattato di un veicolo entrato in tangenziale contromano, come accaduto in altri episodi in passato. L’auto sarebbe finita nella posizione mostrata dal video dopo un testacoda provocato da un sinistro autonomo.

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