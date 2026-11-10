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Mucha ad Asti: oltre 110 opere e il bozzetto di Bistolfi

Dall’11 novembre 2026 al 2 maggio 2027 Palazzo Mazzetti ospita oltre 110 opere di Alphonse Mucha. In mostra anche La Sfinge di Leonardo Bistolfi, in prestito dalla Gipsoteca di Casale Monferrato.
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

13 minuti fa

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ASTI – Da mercoledì 11 novembre 2026 Palazzo Mazzetti ad Asti ospita una mostra dedicata ad Alphonse Mucha: fino al 2 maggio 2027 sono esposte oltre 110 opere tra manifesti, illustrazioni, disegni e fotografie d’epoca. Nel percorso c’è anche il bozzetto in gesso de La Sfinge di Leonardo Bistolfi, prestato dalla Gipsoteca di Casale Monferrato. Date e sede sono riportate nella scheda della mostra dei Musei di Asti.

L’esposizione mette a confronto l’opera dell’artista ceco con l’arte italiana e piemontese tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il prestito di Bistolfi aggiunge un legame diretto con il territorio: il bozzetto fu realizzato per la tomba della famiglia Pansa, nel cimitero di Cuneo, dove si trova l’opera definitiva.

Dal manifesto pubblicitario all’Epopea Slava

Il percorso comprende manifesti, illustrazioni, disegni e fotografie d’epoca, e presenta diverse dimensioni del lavoro di Mucha: dalla grafica che contribuì a renderlo popolare alla pittura di soggetto storico. Tra i lavori segnalati c’è un bozzetto monumentale alto tre metri per l’Epopea Slava, il ciclo di venti grandi tele storiche a cui l’artista dedicò vent’anni, secondo quanto riferisce ANSA.

La fama di Mucha è legata anche alle figure femminili dei suoi manifesti e al rapporto professionale con l’attrice Sarah Bernhardt, che gli affidò la propria immagine. I suoi lavori pubblicitari contribuirono a portare l’arte nella comunicazione di teatro e marchi commerciali.

La sezione introduttiva guarda all’arte italiana dell’epoca; il dialogo prosegue con opere di Leonardo Bistolfi, Giacomo Grosso, Cesare Saccaggi, Ambrogio Antonio Alciati e Giulio Aristide Sartorio. Nei sotterranei di Palazzo Mazzetti è inoltre previsto un confronto con opere dal Seicento al Novecento, dedicato al Liberty astigiano.

Il prestito di Bistolfi e il legame con Cuneo

La Sfinge è il bozzetto in gesso di Leonardo Bistolfi per il monumento funerario della famiglia Pansa. Il Comune di Casale Monferrato, che presta l’opera, descrive una figura femminile distesa tra drappeggi e gigli e ricorda che il monumento definitivo è ancora visibile nel cimitero di Cuneo.

Il prestito collega così tre città piemontesi: Asti, dove si tiene la mostra; Casale Monferrato, sede della Gipsoteca; e Cuneo, dove si trova il monumento per cui il bozzetto fu realizzato. Nel percorso, l’opera offre un punto di confronto tra la ricerca simbolica e decorativa di Bistolfi e l’immaginario di Mucha.

Quando visitare la mostra e quanto costa

Palazzo Mazzetti si trova in corso Vittorio Alfieri 357. L’orario indicato per la mostra è tutti i giorni dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Arthemisia pubblica un biglietto intero da 14 euro e uno ridotto da 10 euro; le tariffe e le condizioni di accesso sono consultabili nella pagina dell’organizzatore e nelle informazioni per la visita dei Musei di Asti.

La mostra è aperta al pubblico dall’11 novembre. I Musei di Asti segnalano però che l’inaugurazione è prevista martedì 10 novembre e che quel giorno i musei aderenti allo Smarticket chiudono alle 16, con biglietteria fino alle 15. Le fonti consultate non indicano l’orario della cerimonia né un orario speciale per l’apertura al pubblico dell’11 novembre: prima della visita è quindi opportuno controllare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali.

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