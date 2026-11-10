Mucha ad Asti: oltre 110 opere e il bozzetto di Bistolfi

ASTI – Da mercoledì 11 novembre 2026 Palazzo Mazzetti ad Asti ospita una mostra dedicata ad Alphonse Mucha: fino al 2 maggio 2027 sono esposte oltre 110 opere tra manifesti, illustrazioni, disegni e fotografie d’epoca. Nel percorso c’è anche il bozzetto in gesso de La Sfinge di Leonardo Bistolfi, prestato dalla Gipsoteca di Casale Monferrato. Date e sede sono riportate nella scheda della mostra dei Musei di Asti.

L’esposizione mette a confronto l’opera dell’artista ceco con l’arte italiana e piemontese tra fine Ottocento e inizio Novecento. Il prestito di Bistolfi aggiunge un legame diretto con il territorio: il bozzetto fu realizzato per la tomba della famiglia Pansa, nel cimitero di Cuneo, dove si trova l’opera definitiva.

Dal manifesto pubblicitario all’Epopea Slava

Il percorso comprende manifesti, illustrazioni, disegni e fotografie d’epoca, e presenta diverse dimensioni del lavoro di Mucha: dalla grafica che contribuì a renderlo popolare alla pittura di soggetto storico. Tra i lavori segnalati c’è un bozzetto monumentale alto tre metri per l’Epopea Slava, il ciclo di venti grandi tele storiche a cui l’artista dedicò vent’anni, secondo quanto riferisce ANSA.

La fama di Mucha è legata anche alle figure femminili dei suoi manifesti e al rapporto professionale con l’attrice Sarah Bernhardt, che gli affidò la propria immagine. I suoi lavori pubblicitari contribuirono a portare l’arte nella comunicazione di teatro e marchi commerciali.

La sezione introduttiva guarda all’arte italiana dell’epoca; il dialogo prosegue con opere di Leonardo Bistolfi, Giacomo Grosso, Cesare Saccaggi, Ambrogio Antonio Alciati e Giulio Aristide Sartorio. Nei sotterranei di Palazzo Mazzetti è inoltre previsto un confronto con opere dal Seicento al Novecento, dedicato al Liberty astigiano.

Il prestito di Bistolfi e il legame con Cuneo

La Sfinge è il bozzetto in gesso di Leonardo Bistolfi per il monumento funerario della famiglia Pansa. Il Comune di Casale Monferrato, che presta l’opera, descrive una figura femminile distesa tra drappeggi e gigli e ricorda che il monumento definitivo è ancora visibile nel cimitero di Cuneo.

Il prestito collega così tre città piemontesi: Asti, dove si tiene la mostra; Casale Monferrato, sede della Gipsoteca; e Cuneo, dove si trova il monumento per cui il bozzetto fu realizzato. Nel percorso, l’opera offre un punto di confronto tra la ricerca simbolica e decorativa di Bistolfi e l’immaginario di Mucha.

Quando visitare la mostra e quanto costa

Palazzo Mazzetti si trova in corso Vittorio Alfieri 357. L’orario indicato per la mostra è tutti i giorni dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Arthemisia pubblica un biglietto intero da 14 euro e uno ridotto da 10 euro; le tariffe e le condizioni di accesso sono consultabili nella pagina dell’organizzatore e nelle informazioni per la visita dei Musei di Asti.

La mostra è aperta al pubblico dall’11 novembre. I Musei di Asti segnalano però che l’inaugurazione è prevista martedì 10 novembre e che quel giorno i musei aderenti allo Smarticket chiudono alle 16, con biglietteria fino alle 15. Le fonti consultate non indicano l’orario della cerimonia né un orario speciale per l’apertura al pubblico dell’11 novembre: prima della visita è quindi opportuno controllare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali.

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