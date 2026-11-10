TORINO – Le previsioni meteo a Torino per mercoledì 11 novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente parzialmente nuvolosi, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Nonostante il passaggio di infiltrazioni umide sul Piemonte, non sono previste precipitazioni sul capoluogo: il tempo resterà quindi sostanzialmente asciutto per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.998 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Sud-Sudest e successivamente da Sudest. Non risultano allerte meteo attive per Torino.

Mattino: nuvolosità irregolare e minima di 8°C

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli parzialmente nuvolosi, con nubi alternate a qualche apertura. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, rendendo l’inizio della giornata fresco, soprattutto nelle prime ore. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e le condizioni resteranno asciutte su Torino e nell’area urbana.

Pomeriggio: aumentano le nuvole, massima di 12°C

Nel corso del pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, con addensamenti più compatti che potranno rendere il cielo prevalentemente nuvoloso. Nonostante il maggiore spessore delle nubi, non sono attesi fenomeni precipitativi. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la ventilazione resterà debole, con correnti da Sudest. La giornata proseguirà quindi senza particolari criticità, anche se con meno spazi soleggiati rispetto alle ore mattutine.

Sera: nuvolosità ancora presente, ma senza pioggia

In serata il cielo potrà mantenersi nuvoloso, senza tuttavia un peggioramento tale da favorire precipitazioni. Il tempo resterà asciutto anche nelle ore serali, in continuità con l’andamento della giornata. Non sono segnalate allerte meteorologiche per il territorio torinese. Le condizioni atmosferiche rimarranno quindi relativamente tranquille, in attesa di un possibile cambiamento nella seconda parte della settimana.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 12 novembre: previsto un peggioramento con pioggia;

previsto un peggioramento con pioggia; Venerdì 13 novembre: condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite; Sabato 14 novembre: possibile ritorno di deboli precipitazioni.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese