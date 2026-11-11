Liberato il Campus Einaudi dall’occupazione, tornano le lezioni in presenza: ecco da quando

TORINO – Il 26 ottobre studentesse e studenti hanno occupato una palazzina della facoltà di Giurisprudenza al Campus Luigi Einaudi di Torino, dando il via a una mobilitazione contro il caro vita, le politiche del governo e gli accordi universitari legati allo sviluppo di tecnologie a duplice uso, anche militare.

Dopo quasi due settimane il Campus è stato liberato e la mobilitazione si è spostata a Palazzo Nuovo. Qui l’occupazione è iniziata lunedì 9 novembre. La decisione era stata comunicata attraverso una mail inviata ai docenti dell’Ateneo, nella quale gli studenti spiegavano le ragioni del nuovo passaggio della mobilitazione e gli obiettivi che intendono perseguire nei prossimi giorni.

Tornano le lezioni in presenza al Campus Einaudi

Tramite un comunicato stampa, l’Università di Torino ha annunciato che a partire da domani, giovedì 12 novembre, riprenderanno le attività didattiche in presenza negli edifici vetrati del Campus Luigi Einaudi, secondo gli orari ordinariamente programmati. Saranno nuovamente accessibili le aule delle palazzine C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 e riaprirà anche la Biblioteca Norberto Bobbio.

Per quanto riguarda invece la Palazzina Einaudi, questa resterà temporaneamente chiusa poiché sono ancora necessari interventi di pulizia e ripristino degli spazi. Le lezioni previste in questo edificio continueranno pertanto a svolgersi online fino a sabato 14 novembre.

Da lunedì 16 novembre anche le attività didattiche della Palazzina Einaudi riprenderanno regolarmente in presenza, secondo gli orari programmati, completando così il ritorno alla didattica in presenza al Campus.

Per agevolare studentesse e studenti in questa fase di transizione e limitare i disagi legati alla compresenza di lezioni in aula e a distanza, l’Ateneo ha invitato i docenti a garantire, fino a sabato 14 novembre, anche la trasmissione online delle lezioni svolte in presenza. Saranno inoltre messi a disposizione tutti gli spazi comuni, le sale studio e le aule disponibili negli edifici vetrati del Campus.

In merito inoltre alle sessioni di laurea già ricollocate in altre sedi, si svolgeranno nelle sedi precedentemente comunicate fino a venerdì 13 novembre compreso.

La riapertura progressiva del Campus consente di ripristinare le attività universitarie in presenza, restituendo alla comunità accademica gli spazi dedicati alla didattica, allo studio e alla vita universitaria.

Si conclude la nota.

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