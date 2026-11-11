TORINO – Le previsioni meteo a Torino per giovedì 12 novembre annunciano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, con precipitazioni previste per l’intero arco della giornata. Gli accumuli complessivi potrebbero raggiungere i 17 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto basse, con una minima di 9°C e una massima di 10°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e successivamente da Sudovest. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio torinese. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata.

Mattino: cielo coperto e piogge sulla città

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche perturbate. Su Torino prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni deboli previste già nelle prime ore. La copertura nuvolosa sarà estesa e non sono attese schiarite significative durante la mattinata. Le temperature partiranno da una minima intorno ai 9°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nord. Il contesto sarà quindi freddo e umido, con piogge che potranno accompagnare gli spostamenti nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: precipitazioni persistenti e massima di 10°C

Nel pomeriggio il quadro resterà sostanzialmente invariato. Il cielo continuerà a essere molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge ancora presenti sul capoluogo piemontese. La temperatura massima raggiungerà appena i 10°C, mantenendo un clima piuttosto freddo per il periodo. La ventilazione resterà debole, ma ruoterà dai quadranti settentrionali a quelli sud-occidentali, con provenienza da Sudovest. Gli accumuli complessivi previsti per Torino si attestano intorno ai 17 millimetri. La fase instabile interesserà anche altre zone del Piemonte, dove non si escludono rovesci più intensi e temporali.

Sera: fenomeni in attenuazione, ma resta la nuvolosità

In serata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni, dopo una giornata caratterizzata da piogge e cielo coperto. Il miglioramento non coinciderà necessariamente con un ritorno del sole: la nuvolosità potrà infatti persistere anche nelle ore successive, mentre i fenomeni tenderanno progressivamente a perdere intensità. Non sono previste allerte meteo specifiche per Torino. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni delle strade durante la giornata, soprattutto nelle ore in cui le precipitazioni saranno più continue.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 13 novembre : tempo variabile, con possibilità di piogge leggere;

: tempo variabile, con possibilità di piogge leggere; Sabato 14 novembre: ancora condizioni variabili e possibili deboli precipitazioni;

ancora condizioni variabili e possibili deboli precipitazioni; Domenica 15 novembre: cielo nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera.

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