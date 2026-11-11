Oltre 250 truffe telefoniche a parrocchie e conventi: sei persone indagate, rete criminale con base a Torino

TORINO – Un’organizzazione specializzata nelle truffe telefoniche ai danni di parrocchie, monasteri e conventi, con una rete operativa tra Torino e Siracusa e oltre 250 raggiri accertati. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.

Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Cremona, su ordinanza del Gip del Tribunale di Torino, con la collaborazione dei nuclei di Polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa. Altre dieci persone risultano indagate a piede libero.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe operato almeno dall’agosto 2024, riuscendo a sottrarre a enti religiosi di tutta Italia diverse centinaia di migliaia di euro.

Le indagini partite da una tentata truffa a Cremona

L’inchiesta ha preso avvio nel febbraio 2025, dopo una denuncia presentata al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona per una tentata truffa telefonica.

In quell’occasione, alcuni soggetti si erano presentati come funzionari pubblici, sostenendo che il Comune di Cremona avesse erroneamente accreditato a un ente religioso contributi ministeriali in realtà inesistenti. Per rimediare all’errore, chiedevano alla vittima di restituire immediatamente le somme attraverso un bonifico.

Partendo da due soli elementi, il numero di cellulare utilizzato per la telefonata e il codice IBAN comunicato per il versamento, i finanzieri sono riusciti a risalire a centinaia di denunce presentate in diverse parti d’Italia. Le segnalazioni mostravano modalità operative e collegamenti ricorrenti, facendo emergere l’ipotesi di una rete criminale con base operativa a Torino.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura torinese, hanno incrociato documentazione finanziaria, tabulati telefonici e intercettazioni, consentendo di ricostruire l’organizzazione e i ruoli dei suoi componenti.

La falsa telefonata del Comune e quella della banca

Il sistema utilizzato era particolarmente collaudato e puntava soprattutto a sfruttare la fiducia dei rappresentanti degli enti religiosi.

La figura centrale sarebbe stata una donna, considerata dagli investigatori al vertice dell’organizzazione, che arrivava a effettuare anche centinaia di telefonate al giorno.

La donna contattava parroci, religiosi e responsabili di altri enti fingendosi una funzionaria comunale o regionale. Raccontava che all’organizzazione religiosa era stato accreditato per errore un contributo pubblico di importo superiore a quello spettante e chiedeva di restituire subito la differenza attraverso un bonifico.

In molti casi, alla prima telefonata ne seguiva una seconda. La stessa donna, camuffando la voce, si presentava come direttrice o dipendente della banca presso cui l’ente religioso aveva il conto corrente. Una seconda identità fittizia utilizzata per rendere più credibile la richiesta e convincere la vittima a effettuare il pagamento.

A quel punto venivano comunicati i dati di una carta Postepay o di un conto corrente intestato a prestanome, sui quali far confluire il denaro.

Oltre 40 prestanome e il trasferimento dei soldi

L’organizzazione avrebbe avuto una struttura articolata, con compiti distinti tra i partecipanti. Oltre alla telefonista, gli investigatori hanno individuato intestatari di conti correnti e carte Postepay, intermediari incaricati di reclutare i prestanome e di ritirare il denaro e, infine, i destinatari delle somme sottratte alle vittime.

Sono oltre 40 i prestanome identificati nel corso dell’indagine, spesso persone con precedenti penali e prive di reddito.

Una volta ricevuto il bonifico, gli intermediari provvedevano a prelevare rapidamente il denaro, soprattutto dagli sportelli automatici di Poste Italiane. Successivamente, una parte dei proventi veniva trasferita ai componenti dell’organizzazione attivi a Torino attraverso servizi di trasferimento di denaro come Ria, MoneyGram e Western Union.

Secondo quanto ricostruito, la quota destinata ai membri torinesi era generalmente pari al 50% delle somme illecitamente ottenute.

Importante anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha consentito di acquisire le immagini delle telecamere installate presso gli sportelli automatici e, in alcuni casi, di bloccare tempestivamente le carte Postepay, impedendo così il prelievo del denaro.

Più di 250 truffe e centinaia di migliaia di euro

Nel periodo preso in esame dagli investigatori sono state accertate oltre 250 truffe, per un bottino complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro.

Un elemento che ha colpito gli investigatori è la prosecuzione dell’attività criminale anche dopo la notifica, avvenuta lo scorso 28 ottobre, delle convocazioni per gli interrogatori preventivi degli indagati. Un comportamento che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbe la spregiudicatezza del gruppo.

L’operazione ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari personali. Altre dieci persone sono attualmente indagate in stato di libertà.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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