Perché le lezioni dell’Università di Torino non si sono ancora svolte negli spazi regionali? La precisazione di Unito

TORINO – Facciamo subito un passo indietro. Il 26 ottobre studentesse e studenti hanno occupato una palazzina della facoltà di Giurisprudenza al Campus Luigi Einaudi di Torino, dando il via a una mobilitazione contro il caro vita, le politiche del governo e gli accordi universitari legati allo sviluppo di tecnologie a duplice uso, anche militare.

Con il protrarsi dell’occupazione del Campus Einaudi da lunedì 2 novembre UniTo aveva annunciato che tutte le lezioni previste nella sede di Lungo Dora Siena si sarebbero svolte a distanza, mentre esami, sedute di laurea, riunioni ed eventi sarebbero stati trasferiti in altre sedi universitarie.

Una posizione decisamente più incisiva era arrivata però dal presidente della Regione Piemonte in persona che, per garantire la ripresa delle lezioni in presenza, aveva proposto di destinare le aule del centro congressi del palazzo della Regione alle lezioni.

Una proposta che l’Università di Torino ha deciso di accogliere, ribadendo comunque la priorità di restituire al più presto il Campus Luigi Einaudi alla piena disponibilità dell’intera comunità universitaria, con la conclusione dell’occupazione e la regolare ripresa delle attività.

Dopo quasi due settimane il Campus è stato liberato e la mobilitazione si è spostata a Palazzo Nuovo. Sono così riprese le attività didattiche in presenza negli edifici vetrati del Campus Luigi Einaudi, secondo gli orari ordinariamente programmati.

Con la fine dell’occupazione al Campus Luigi Einaudi e la successiva occupazione di Palazzo Nuovo, l’Ateneo, come spiegato in una nota, sta riprogrammando l’utilizzo delle aule messe a disposizione dalla Regione Piemonte, formalizzate nei giorni scorsi attraverso un apposito protocollo d’intesa.

Il piano originario prevedeva di avviare già questa settimana le lezioni nelle sedi regionali per sopperire alla chiusura del CLE. Il mutato scenario ha però imposto uno stop tecnico per ricalibrare l’offerta formativa e coordinarsi con i nuovi Dipartimenti rimasti senza spazi.

In queste ore gli uffici universitari sono al lavoro per incrociare orari, verificare le capienze e controllare le dotazioni tecniche delle sale regionali, con l’obiettivo di garantire soluzioni sostenibili sia per i docenti che per gli studenti. L’elenco definitivo dei corsi trasferiti e le relative date di partenza saranno comunicati non appena conclusa la mappatura.

Nel ringraziare la Regione per la disponibilità dimostrata, i vertici dell’Ateneo ribadiscono che la didattica in presenza resta la priorità assoluta e lanciano un messaggio distensivo: «In questa fase riteniamo fondamentale mantenere un clima di collaborazione istituzionale, evitando contrapposizioni che non contribuiscono a risolvere le difficoltà concrete che studentesse, studenti e personale stanno affrontando».

Il riferimento è probabilmente rivolto al vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che in un video si è mostrato all’interno di una delle sale messe a disposizione dalla Regione completamente vuota, chiedendo spiegazioni ai vertici dell’Ateneo:

La Regione Piemonte impegna da giorni le sue strutture per garantire il diritto allo studio calpestato dalle occupazioni antagoniste all’Università, ma ci spiace constatare che le aule messe a disposizione al centro congressi regionale già da martedì stanno rimanendo vuote tutta la settimana perché l’Ateneo non le sta ancora usando per ripartire con la didattica in presenza.

Didattica che non è iniziata nemmeno nella palazzina di giurisprudenza del campus, che Unito aveva garantito essere rimasto pulito e privo di danni, ma a quattro giorni dalla fine dell’occupazione resta chiuso dal Rettorato e inaccessibile anche alle richieste di accesso e controllo dei rappresentanti eletti dagli studenti, mentre in rete girano video e fotografie con palesi danni strutturali e fiumi di graffiti.

Ai vertici dell’Ateneo chiediamo trasparenza e serietà sulla ripresa della didattica in presenza e la fine delle occupazioni perché altrimenti si rafforza il dubbio che tali ambiguità dipendano dalle pressioni dei baroni rossi che rivendicano sin dall’inizio il loro protagonismo nei blocchi delle strutture universitarie, alle spalle o forse anche al di sopra dei collettivi antagonisti. Certamente andrebbe intestato a loro il conto dei danni e il disagio degli studenti che vogliono frequentare le lezioni e pagano con le tasse universitarie.