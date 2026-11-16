TORINO – Sarà una giornata variabile a Torino martedì 17 novembre, con nubi alternate a schiarite e maggiori possibilità di vedere il sole durante le ore centrali. Nonostante una circolazione depressionaria in approfondimento sul Piemonte, le previsioni specifiche per il capoluogo indicano tempo asciutto per tutta la giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno piuttosto fredde al mattino, con una minima di 4°C, mentre la massima raggiungerà i 10°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest sia al mattino sia nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.146 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e temperature minime di 4°C

La mattinata inizierà con nuvolosità irregolare, alternata a qualche schiarita. Il cielo non sarà completamente coperto e potranno già comparire alcune aperture, anche se le nubi continueranno a interessare il territorio cittadino. Le temperature minime toccheranno i 4°C, rendendo l’inizio della giornata piuttosto freddo. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: schiarite più ampie e massima di 10°C

La fase centrale della giornata dovrebbe offrire le condizioni più favorevoli. Le schiarite diventeranno più ampie, con maggiori possibilità di vedere il sole tra le nubi. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la ventilazione resterà debole e proverrà ancora da Nord-Nordest. La presenza della circolazione depressionaria sul Piemonte potrà mantenere un contesto nuvoloso in altre zone della regione, ma per Torino non sono indicati fenomeni piovosi. Il pomeriggio si prospetta dunque asciutto, seppure con temperature contenute.

Sera: nuvolosità variabile e nessuna pioggia in arrivo

In serata il cielo continuerà a presentare condizioni variabili, senza precipitazioni previste. Con il venir meno del riscaldamento diurno, le temperature torneranno gradualmente a diminuire. La giornata si concluderà quindi senza particolari fenomeni, in un quadro di stabilità relativa e senza allerte meteo.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 18 novembre: sono attese condizioni poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati;

sono attese condizioni poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati; Giovedì 19 novembre: il cielo tornerà a essere caratterizzato da nubi sparse, alternate a schiarite;

il cielo tornerà a essere caratterizzato da nubi sparse, alternate a schiarite; Venerdì 20 novembre: è previsto un ulteriore miglioramento, con una giornata soleggiata.

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