TORINO – Una giornata all’insegna del tempo stabile e del cielo poco nuvoloso attende Torino mercoledì 18 novembre. Dopo una fase caratterizzata da maggiore variabilità, il ritorno dell’alta pressione favorirà condizioni meteorologiche generalmente soleggiate su gran parte del Piemonte. Nel capoluogo sono previste ampie schiarite e non sono attese precipitazioni. Le temperature saranno relativamente miti nelle ore centrali, con una massima di 17°C e una minima di 7°C. Venti deboli da Nord-Nordovest al mattino, in rotazione da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cielo poco nuvoloso e temperature fresche

La giornata inizierà con condizioni generalmente favorevoli, caratterizzate da cieli poco nuvolosi e ampi spazi di sereno. Sulle pianure piemontesi non si esclude la presenza di nubi basse o banchi di nebbia nelle prime ore, ma la previsione per Torino indica una prevalenza di condizioni soleggiate. La temperatura minima si attesterà sui 7°C, rendendo l’inizio della giornata piuttosto fresco. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Non sono attese precipitazioni.

Pomeriggio: sole e massima di 17 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con cielo poco nuvoloso e ampie schiarite. Le condizioni saranno favorevoli anche per le attività all’aperto, grazie a temperature che saliranno fino a raggiungere i 17°C. I venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, con provenienza da Sud-Sudovest, mantenendosi deboli. Non sono previste piogge e il quadro meteorologico resterà sostanzialmente tranquillo su tutta l’area urbana.

Sera: condizioni stabili e nessuna pioggia

Anche nelle ore serali non sono attesi cambiamenti significativi. La situazione resterà stabile, con nuvolosità limitata e assenza di precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, riportandosi progressivamente verso valori più freschi. Non sono segnalate allerte meteorologiche per Torino. Lo zero termico, nel corso della giornata, si attesterà intorno ai 2.452 metri.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 19 novembre: cielo variabile, con possibilità di deboli piogge;

cielo variabile, con possibilità di deboli piogge; Venerdì 20 novembre: ritorno del tempo soleggiato;

ritorno del tempo soleggiato; Sabato 21 novembre: condizioni ancora prevalentemente soleggiate.

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